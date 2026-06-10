Universitetslektor i företagsekonomi inriktning organisation och ledning
Mälardalens Universitet / Högskolejobb / Västerås Visa alla högskolejobb i Västerås
2026-06-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mälardalens Universitet i Västerås
, Eskilstuna
, Nyköping
, Karlskoga
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Vid Filosofisk fakultet bedrivs utbildning och forskning inom ekonomi, musik, matematik, humaniora, samhälls-, beteende- och utbildningsvetenskap med tydlig koppling till samhälle, kultur och demokrati. Vår forskning bedrivs i dialog med det omgivande samhället och bidrar till kritisk kunskapsutveckling, bildning och fördjupad förståelse av komplexa samhällsfrågor. Genom våra samverkansplattformar samlar vi akademi, offentlig sektor och näringsliv för att gemensamt bidra till kunskapsutveckling och möta samhällsutmaningar. Utbildningen bedrivs på alla nivåer och vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund och akademisk bredd. Tillsammans bidrar vi till ett hållbart, öppet och kunskapsbaserat samhälle.Inom fakulteten finns tre institutioner där sammanlagt ca 420 personer arbetar.Institutionen för ekonomi och matematik bedriver utbildning inom ekonomi, industriell ekonomi och matematik/tillämpad matematik i både nationella och internationella miljöer. Forskningen bedrivs inom företagsekonomi, nationalekonomi och matematik/tillämpad matematik med fokus på ledning, styrning och organisering i samverkan med näringsliv och samhälle, med särskilt fokus på samtida samhällsutmaningar.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Anställningsperiod/tillträde: 2027-01-01
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 26 juli 2026
Stationeringsort: Västerås
Institution/enhet/avdelning: Ekonomi och Matematik
För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som universitetslektor vid MDU, hänvisas till Anställningsordning vid Mälardalens universitet: https://www.mdu.se/download/18.6c68726c19b8456ba5aea9cb/1767779706728/Anst%C3%A4llningsordning.pdfPubliceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Som universitetslektor vid MDU är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning. Till undervisning hör även handledning, examination, kursutvärdering och kursutveckling. Hos oss är forskning och utbildning tätt sammanflätade och forskningen utgör basen för våra utbildningar. Samverkan är även en integrerad del av vårt forsknings- och utbildningsuppdrag och som universitetslektor bidrar du aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även allmän administration och kompetensutveckling samt att delta i den dagliga verksamheten, i ämnets och akademins arbete.
Mälardalens universitet söker dig som tillsammans med oss vill vara med och förverkliga MDU vision om att vara ett progressivt och samverkande universitet, där vi tillsammans formar en hållbar framtid och bidrar till utveckling och utbyte av kunskap för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar.
Organisation och ledning är en gruppering som har ett 40-tal medarbetare. Vi är en progressiv och engagerad grupp som löpande för samtal kring såväl vilken roll som vårt ämne spelar och bör spela i samhället, och vi jobbar på flera olika sätt med samverkan i såväl undervisning som forskning. Tillsammans ansvarar vi för en mängd Organisation och ledningskurser på olika program i Företagsekonomi och på Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi.
Som forskargrupp kallar vi oss för NOMP-gruppen eftersom vi i vår forskning intresserar oss för nya organisations- och managementpraktiker. På ett övergripande plan vill vi bidra med gränsöverskridande kunskap för att understödja ansvarsfull och hållbar organisering och ledning av arbete i organisationer som blir allt mer digitaliserade och som parallellt med detta står inför utmaningar relaterade av en mängd olika slag. Detta gör vi genom att bedriva forskning i två forskningsmiljöer - DIGMA och TRANSFORMA. I DIGMA intresserar vi oss för "digitaliserad management" och de förändringar av arbete, ledning och organisering av arbete som ny digital teknik, t ex AI, leder till. I TRANSFORMA fokuserar vi på hur management kan bidra till en förändrad - och bättre - värld. Här står frågor om hållbarhet, genus och mångfald i centrum. De teorier vi framförallt inspireras av inkluderar STS/sociomateriell teori, praktikteori, posthumanism, och diskursteori. Vi är mycket aktiva vad gäller att söka och få extern forskningsfinansiering, och samverkar gärna för att tillsammans med dem vi studerar för att den kunskap vi utvecklar ska vara relevant och meningsfull för så många som möljigt. Denna ambition innebär att vi också gärna engagerar oss - och ofta är drivande - i flera av MDU.s samverkansplattformar och tvärvetenskapliga samarbeten.
Vi söker nu dig som känner att du skulle trivas och passa i vår mijlö. Till dina arbtsuppgifter hör:
att undervisa i och ta ansvar för kurser som berör organisations- såväl som ledarskapsteorier; på våra företasekonomiska program och på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi,
att handleda uppsatser, undervisa kvalitativ metod och ta ansvar för uppsatskurser;
att bedriva forskning och söka extern forskningsfinansiering för projekt som ligger inom ramen för avdelningens forskningsfokus;
att bidra till ämnets utveckling och kollegiet i organisation och ledning och i företagsekonomi/industriell ekonomi genom aktiv medverkan i seminarier och andra gemensamma aktiviteter.
att bidra till kvalitetsutveckling relaterat till program och kurser.
Behörighetskrav
Denna annons är förkortad. För att se hela annonsen inklusive behörighetskrav och bedömningsgrunder, gå till https://www.mdu.se/om-mdu/jobba-med-oss/lediga-jobbSå ansöker du
Du gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
De vetenskapliga publikationer som du inte har möjlighet att bifoga i digital form i ansökan, skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till:
Mälardalens universitet
HR-avdelningen
Ref.nr: 2026/1208
Box 883
721 23 Västerås
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S mailto:saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), https://mdu.se
Box 883 (visa karta
)
721 23 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Biträdande prefekt
Andreas Pajuvirta andreas.pajuvirta@mdu.se +46214806980 Jobbnummer
9958338