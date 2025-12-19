Universitetslektor i företagsekonomi inriktning marknadsföring
Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet, med cirka 140 anställda och cirka 3 500 studenter per läsår.
De huvudsakliga forskningsområdena är inom finansiering, management och organisation, marknadsföring samt redovisning. Institutionen har ett omfattande internationellt kontaktnät med utländska utbildnings- och forskningspartners.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/foretagsekonomiska-institutionen/.
Ämne/ämnesbeskrivning
Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Denna anställning rör primärt undervisning inom kursen Frontiers in marketing. Innehavaren ska även delta i institutionens interna arbete och ämnets pedagogiska utveckling. Handledning och relaterade aktiviteter (så som avstämningsmöten i kursen) sker i huvudsak på plats, viss möjlighet till distans ges. Undervisning sker på engelska varpå mycket god förmåga i engelskt tal och skrift är ett krav.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i företagsekonomi är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.
För att bedömas som behörig ska den sökande vidare ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet av och skicklighet i att undervisa i marknadsföring. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska uppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.
Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet inom marknadsföring. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid egen undervisning, kursutveckling och handledning.
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom marknadsföring, bred kunskap om forskningsfronten inom marknadsföring och/eller marknadskommunikation. Vad gäller den vetenskapliga skickligheten och för att dokumentera forskningsaktiviteten är internationella publiceringar inom dessa områden de senaste fem åren särskilt meriterande.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
Anställningen avser deltid om 55 procent och är tidsbegränsad till två månader. Tillträde omgående.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av sektionsledare på marknadsföringssektionen, lektor Jon Engström, tfn 08-16 19 78, mailto:jon.engstrom@sbs.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
