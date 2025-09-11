Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring
2025-09-11
https://www.
Dina arbetsuppgifter
Innehavaren förväntas bedriva undervisning, handledning och forskning inom marknadsföring med inriktning mot antingen i) marketing management - särskilt inom delområdena tjänstemarknadsföring, internationell marknadsföring eller digital marknadsföring - eller ii) consumer culture theory (CCT). I arbetsuppgifterna kan det även ingå kursutveckling, kurs- och programansvar.
Innehavaren ska även delta i institutionens inre arbete och ämnets pedagogiska utveckling. Den som anställs förväntas engagera sig i institutionens forskning samt kunna initiera, organisera och leda forskningsprojekt. Vidare ska innehavarens verksamhet inriktas mot internationella vetenskapliga publiceringar och ansökningar om forskningsmedel.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i företagsekonomi är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.
Pedagogisk skicklighet visas i normalfallet genom undervisning, kursutveckling och handledning inom marknadsföring såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Vetenskaplig skicklighet visas genom internationella publiceringar inom antingen i) marketing management - särskilt inom delområdena tjänstemarknadsföring, internationell marknadsföring eller digital marknadsföring - eller ii) consumer culture theory (CCT) under de senaste fem åren.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.
Övriga upplysningar
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Fredrik Nordin, tfn 08-16 33 09, mailto:fredrik.nordin@sbs.su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Johan Magnéli, tfn 08-16 40 57, mailto:johan.magneli@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Läraranställningar: https://www.su.se/polopoly_fs/1.735385.1716383853!/menu/standard/file/Instruktioner_Ansokan_Mall_Sv_240506.pdf.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
