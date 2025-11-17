Universitetslektor i företagsekonomi
2025-11-17
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Anställningsperiod/tillträde: 5-6 månader med start 1 januari, 2026, eller enligt överenskommelse i samband med terminsstart
Omfattning: Heltid med möjlighet till lägre omfattning enligt överenskommelse
Antal anställningar: 1-2
Sista ansökningsdag:2025-12-05
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/avdelning: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)
För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som universitetslektor vid MDU, hänvisas till anställningsordningen vid MDU https://www.mdu.se/om-mdu/jobba-med-oss/lediga-jobb
Som universitetslektor vid MDU är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning. Till undervisning hör även handledning, examination, kursutvärdering och kursutveckling. Hos oss är forskning och utbildning tätt sammanflätade och forskningen utgör basen för våra utbildningar. Samverkan är även en integrerad del av vårt forsknings- och utbildningsuppdrag och som universitetslektor bidrar du aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även allmän administration och kompetensutveckling samt att delta i den dagliga verksamheten, i ämnets och akademins arbete.
MDU:s akademi för ekonomi, samhälle och teknik genomför en omfattande satsning för att främja en mer holistisk förståelse och fördjupa forskningen kring industriella, teknologiska, ekonomiska, mänskliga och politiska dimensioner på hållbar och rättvis samhällsutveckling i en geopolitisk kontext. Satsningen avser att skapa möjligheter att behandla klimat-, miljö-, grön ekonomi- och rättvisefrågor integrerat och utveckla multidisciplinär kunskap som kan stödja samhällets klimatanpassning och omställningsarbete med kritiskt och pluralistiskt förhållningssätt.
Avdelningen Organisation och ledning har ett 40-tal medarbetare. Vi är en progressiv och engagerad grupp som löpande för samtal kring företagsekonomi som ämne och dess roll i samhället, och vi jobbar på flera olika sätt med samverkan i såväl undervisning som forskning. Vi ansvarar för en mängd kurser i organisation och ledning, på olika program i företagsekonomi och på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi.
Vi söker nu dig som känner att du skulle trivas och passa i vår miljö. Till dina arbetsuppgifter hör:
• att undervisa i och ta ansvar för kurser som berör organisations- såväl som ledarskapsteorier; på våra företagsekonomiska program och på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi,
• att handleda uppsatser, undervisa kvalitativ metod och ta ansvar för uppsatskurser,
• att bidra till ämnets utveckling och kollegiet i organisation och ledning och i företagsekonomi/industriell ekonomi genom aktiv medverkan i seminarier och andra gemensamma aktiviteter,
• att bidra till kvalitetsutveckling och ackrediteringsarbete relaterat till program och kurser.
Behörighetskrav
Vi söker dig som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med relevans för anställningens ämne och profil.
Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att det går att bedöma kvaliteten på det tidigare arbetet.
För att anställas som lärare vid MDU efterfrågas högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Den som anställs men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer erbjudas att genomgå sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.
För denna anställning tillkommer följande behörighetskrav, utöver de som är fastställda i Anställningsordning vid MDU. Du ska ha god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i svenska och engelska för att kunna utföra ordinarie arbetsuppgifter inom forskning, undervisning och administration.
Bedömningsgrunder
Denna annons är förkortad. För att se hela annonsen inklusive bedömningsgrunder, gå till https://www.mdu.se/om-mdu/jobba-med-oss/lediga-jobb.
Du gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
De vetenskapliga publikationer som du inte har möjlighet att bifoga i digital form i ansökan, skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till:
Mälardalens universitet
HR-avdelningen
Ref.nr: 2025/3250
Box 883
721 23 Västerås
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
