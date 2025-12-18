Universitetslektor i filmvetenskap
2025-12-18
Institutionen för mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten, med ca 70 anställda och 885 helårsstudenter.
Institutionen består av fyra huvudområden: medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, filmvetenskap och modevetenskap. Samtliga huvudområden erbjuder utbildningar upp till forskarnivå.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-mediestudier
Ämne
Filmvetenskap är samlingsbeteckning för studiet av rörliga bilder och bildkulturer från tiden före filmens genombrott till den samtida mediemiljöns skärmar, tekniker och plattformar. Ämnesfokus gäller därmed i betydande utsträckning mediala brytpunkter i ett brett teoretiskt, historiskt och nutida perspektiv: på vårt fält befinner sig både forskningsobjekt och de metoder med vilka de undersöks i konstant förändring.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar kursansvar och handledning av examensarbeten i filmvetenskap på grundnivå.
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som vikarierande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i filmvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
God kunskap i det svenska språket är ett krav för anställningen.
Bedömningsgrunder
Meriterande vid tillsättningen är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning i de ovan beskrivna arbetsuppgifterna.
I bedömningen av sökande kommer stor vikt att läggas vid pedagogisk skicklighet. Här krävs dokumentation av tidigare undervisningserfarenhet, inom filmvetenskap eller motsvarande. Viktigt är också att ha förmåga till gott samarbete med kollegor. Undervisning och pedagogisk skicklighet styrks genom intyg från tidigare studierektor eller motsvarande.
För bedömningen av vetenskaplig skicklighet krävs att den sökande med sin ansökan skickar en skriftlig redogörelse på 1 sida för sin forskningsprofil och verksamhet som forskare.
Även uppvisad administrativ skicklighet, t ex genom utvecklande av nya kurser och/eller kursansvar, kommer att räknas den sökande till godo.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Stockholms universitet kommer vid dessa rekryteringar främst att beakta den sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra de aktuella arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen
Anställningen avser 50 - 100 % och är tidsbegränsad under en period om 3 - 6 månader beroende på hur många som kommer att anställas. Start i mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Jimmy Pettersson, mailto:jimmy.pettersson@ims.su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Charlotte Olofsson, mailto:charlotte.olofsson@ims.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
