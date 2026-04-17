Universitetslektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
Engelska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, och är en del av Humanistiska fakulteten. Institutionen har cirka 35 anställda. Antalet studenter registrerade på grundutbildningen är drygt 750.
Mer information om oss finns på: Engelska institutionen.
Ämne/ämnesbeskrivning
Vid Engelska institutionen forskar och undervisar vi inom många områden inom både engelsk litteraturvetenskap och språkvetenskap. Engelska institutionen utlyser en tidsbegränsad anställning i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bedriva undervisning inom engelska inom några av institutionens program och kurser, inklusive lärarprogrammen samt kurser i akademisk engelska. Undervisningen avser främst engelsk litteraturvetenskap samt språkfärdighet och grammatik. Anställningen omfattar även viss administrativ tjänstgöring och kan också innefatta uppsatshandledning på både grund- och avancerad nivå.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelska eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Du måste vara noggrann, ansvarsfull, strukturerad och självständig i ditt arbetssätt. Samarbetsförmåga och förmåga att arbeta under tidspress i vissa perioder är ett krav.
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk skicklighet samt vetenskaplig skicklighet inom relevanta områden av engelska med litteraturvetenskaplig inriktning. Det är också meriterande om sökanden har kompetens inom området 1800-talets engelsk litteratur. Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och administrativ skicklighet visad genom ledning av undervisning, t.ex. kursansvar, programansvar mm.
Universitetet kommer i rekryteringen främst att beakta de som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
Anställningen omfattar 100 % som fördelas 70 % undervisning och 30 % kompetensutveckling.
Anställningen är heltid och är tidsbegränsad till ett år, med start under augusti månad och enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Mats Börjesson, prefekt@english.su.se
, samt av studierektor pela Mezek, studierektor@english.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi skulle uppskatta om din ansökan är skriven på engelska, eftersom det är ett av arbetsspråken på institutionen.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Engelska institutionen (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM
Engelska institutionen
