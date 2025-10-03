Universitetslektor i engelska med litteraturinriktning
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
På Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) läser våra studenter främst på program inom lärarutbildningar, men det erbjuds även program och kurser inom språk och kommunikation, matematik/tillämpad matematik, fysik, musik och opera samt den förberedande utbildningen tekniskt basår. MDU:s forskningsinriktning utbildningsvetenskap och matematik är en del av akademin. Vårt arbete sker i samverkan med det omgivande samhället och internationella partners.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat
Anställningsperiod: 2026-01-02 - 2027-01-30
Omfattning: Deltid 80%
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/avdelning: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som universitetslektor vid MDU, hänvisas till Anställningsordningen vid Mälardalens universitet: https://www.mdu.se/download/18.674c748b195d58e99ec7c7d/1743062438253/Anst%C3%A4llningsordning%20MDU.pdf
Som universitetslektor vid MDU är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning. Till undervisning hör även handledning, examination, kursutvärdering och kursutveckling. Hos oss är forskning och utbildning tätt sammanflätade och forskningen utgör basen för våra utbildningar. Samverkan är även en integrerad del av vårt forsknings- och utbildningsuppdrag och som universitetslektor bidrar du aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även allmän administration och kompetensutveckling samt att delta i den dagliga verksamheten, i ämnets och akademins arbete.
Arbetsuppgifterna för denna anställning omfattar främst undervisning i litteratur och litteraturdidaktik i kurser och moduler inom ämnet engelska i grundskollärar- och ämneslärarprogrammen samt i språk- och kommunikationsprogram/fristående kurser, inklusive examination, men även viss undervisning i språkfärdighetskurser i engelska samt handledning och examination av examensarbeten. Undervisningsuppgifterna innefattar övergripande ansvar för och samordning av vissa kurser samt administrativa uppgifter. Om erforderlig kompetens finns kan även VFU-besök ingå i arbetsuppgifterna.
Behörighetskrav
Vi söker dig som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Doktorsexamen ska vara i antingen engelska med litteraturvetenskaplig/litteraturdidaktisk inriktning eller i didaktik med fokus på engelska som främmande eller andraspråk, eller i ett närbesläktat och för anställningen relevant område.
Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att det går att bedöma kvaliteten på det tidigare arbetet.
För att anställas som lärare vid MDU efterfrågas högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Den som anställs men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer erbjudas att genomgå sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.
För denna anställning tillkommer följande behörighetskrav, utöver de som är fastställda i Anställningsordning vid MDU. Du ska ha erfarenhet av undervisning och handledning i litteraturvetenskapliga och/eller -didaktiska sammanhang (inom ämnet engelska och på universitetsnivå). Du ska också ha utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift, inklusive förmåga att undervisa om och på engelska och att kommunicera på akademisk nivå på språket.
Bedömningsgrunder
