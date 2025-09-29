Universitetslektor i elektroteknik, inriktning elektronik
Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap / Högskolejobb / Trollhättan Visa alla högskolejobb i Trollhättan
2025-09-29
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap i Trollhättan
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Högskolan Väst söker universitetslektor i elektroteknik, inriktning elektronik
Inom elektroteknik uppstår nya behov då en stor del av industrin och fordonsflottan ska elektrifieras, vilket ställer nya krav på kompetens och applicerbarhet.
Forskargruppen inom elektroteknik vid Högskolan Väst är mycket engagerade i den pågående omställningen och då både forskning och undervisningsverksamhet är under expansion behöver vi ständigt nya medarbetare. Vår forskning och utbildningsverksamhet sker i tät samverkan med industrin, såväl lokalt som nationellt och internationellt. Våra tekniskt inriktade utbildningar spänner över både grundnivå och avancerad nivå. Utbildningsfloran kompletteras av ett brett utbud av fristående kurser inom både det ordinarie utbudet och i form av uppdragsutbildningar för yrkesverksamma. Ett av högskolans prioriterade områden är forskning och undervisning inom elektroteknik och vi söker därför en universitetslektor inom området.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
- undervisning och forskning inom elektroteknik. Undervisning och handledning kan ske på både grund-, avancerad- och på forskar-nivå.
- Bistå i uppbyggnaden av institutionens arbete inom elektroteknik, därmed ingår det att utveckla kurser inom elektroteknik samt bidra med tvärvetenskapliga perspektiv.
- Högskolan Västs profil är arbetsintegrerat lärande (AIL) och i linje med detta innehåller flera av utbildningarna vid institutionen för ingenjörsvetenskap Co-op, vilket innebär att studenterna varvar teoretiska studier med betalda arbetsperioder på företag. I anställningen kan det därför ingå arbetsuppgifter relaterade till Co-op, vilket bland annat består i att vara länken mellan högskolan och näringslivet, samt att besöka studenterna under deras arbete hos företagen. Samverkan med det omgivande samhället är centralt för Högskolan Väst och en viktig uppgift består därför i att skapa och upprätthålla ett kontaktnät med branschen. Både undervisning för yrkesverksamma samt söka externfinansiering planeras också ingå i anställningen. Därutöver ingår medverkan i högskolans övriga verksamhet, institutionens utvecklingsarbete, samt administrativa arbetsuppgifter.
Behörighetskrav för anställning som universitetslektor:
• Visad pedagogisk skicklighet (4 kap. 4 § HF). Sökande som saknar
pedagogiska meriter från en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med
högskolans behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom
den akademiska miljön.
• Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför
utbildningen under anställningens två första år.
• Avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i
anställningen (4 kap. 4 § HF).
För denna anställning krävs dessutom:
- Avlagd doktorsexamen i elektroteknik eller liknande eller motsvarande vetenskaplig kompetens
- Yrkeslivserfarenhet inom elektroteknik
- God samarbetsförmåga
- Förmåga att undervisa på engelska
- Förmåga att samarbeta med svensk industri
Meriterande för anställningen är:
- Yrkeslivserfarenhet från arbete inom elektronik
Bedömningsgrunder:
Bedömningsgrunderna kan skrivas i löpande text eller i punktform (välj en):
Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder:
• Pedagogisk skicklighet
• Vetenskaplig skicklighet
• Samverkansskicklighet
• Administrativ skicklighet
• Ledningsskicklighet
• Annan yrkesskicklighet
Vid bedömning kommer samverkansskicklighet att sättas i första hand, vetenskaplig skicklighet i andra hand, och pedagogisk skicklighet i tredje.
Vid anställning av universitetslektor ska den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2025/180 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/
Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sista ansökningsdag är 2025-10-17
If you want to learn more about the Swedish Academia please visit:https://sverigesungaakademi.se/en/publications/a-beginners-guide-to-swedish-academia/
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/180". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Väst
(org.nr 202100-4052) Arbetsplats
Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap Kontakt
Boel Ekergård 0520223275 Jobbnummer
9531623