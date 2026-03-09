Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap, klinisk fysiologi
Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ger akademiska utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.
Som universitetslektor hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och stimulerande miljö tillsammans med kollegor från olika professioner.
Avdelningen för klinisk diagnostik (AKD) ansvarar för tre grundutbildningsprogram där vi utbildar röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker med två inriktningar, klinisk fysiologi och laboratoriemedicin. Avdelningen ansvarar också för tre utbildningar på avancerad nivå, magisterprogram med inriktning radiografi, biomedicinsk laboratorievetenskap inriktning klinisk fysiologi och laboratoriemedicin.
Vill du vara en del av en organisation som sätter människan i fokus? Vid Jönköping University (JU) arbetar vi utifrån vår vision "People First", där vi strävar efter att skapa en inkluderande och hållbar framtid för studenter, personal och samhället i stort. Genom ett tillitsbaserat arbetssätt stärker vi vårt samarbete och förmågan att möta framtidens utmaningar.
Vad erbjuder vi?
Som universitetslektor hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och dynamisk miljö tillsammans med kollegor från olika professioner. Våra utbildningar är forskningsbaserade vilket innebär att forskning och utbildning är nära integrerat. Avdelningen står för gedigen kompetens och har bra förutsättningar för att såväl personal som studenter ska kunna utvecklas.
Anställningen erbjuder goda möjligheter för en engagerad och motiverad person att påverka och utveckla utbildningen. Du kommer att undervisa och examinera både teoretiskt och praktiskt. Du kommer även att handleda studenter på grund-, avancerad och forskarnivå. Kursansvar, kursplanering och medverkan i utveckling av våra utbildningsprogram är också en del av tjänsten.
Forskning och ansökningar om forskningsmedel kommer också att ingå, och andra uppgifter kan bli aktuella beroende på din bakgrund och dina intressen. Anställningen innebär arbete på plats på campus med möjlighet till distansarbete.
Är du kliniskt verksam inom Region Jönköpings län, finns även möjlighet till kombinationstjänst mellan Region Jönköpings län och Jönköping University.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har förmåga att självständigt organisera och prioritera ditt arbete. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga då du förväntas skapa och upprätthålla kontakter med studenter, kollegor och det omgivande samhället. Du har hög vetenskaplig kompetens med pågående forskning samt erfarenhet av att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens. Du har ett genuint intresse av pedagogisk verksamhet och har genomgått pedagogiska kurser inom högskolepedagogik. Då undervisningen mestadels sker på distans samt i hybridform förutsätter vi att du har en god vana att hantera digital teknik.
Dina kunskapsområden ska, utöver ditt fördjupningsområde, omfatta fysiologi med särskild inriktning mot arbetsfysiologi, lungfysiologi eller det kardiovaskulära området. Du har även god kunskap och erfarenhet av diagnostiska metoder. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har legitimation som biomedicinsk analytiker eller legitimation som läkare.
Behörig att anställas som universitetslektor är du som har:
doktorsexamen i ett för tjänsten relevant område
breda och aktuella kunskaper inom det för anställningen relevanta området
dokumenterad pedagogisk skicklighet
genomgått utbildning i högskolepedagogik eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om den pedagogiska skickligheten har förvärvats på annat sätt ska den som får tjänsten förbinda sig att genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första anställningsåren
potential att utveckla och leda utbildnings- och forskningsverksamhet
visat god förmåga att samverka med omvärlden
visat god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt.
För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som universitetslektor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University.
Information
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-12.
Ansökan ska omfatta följande bilagor i PDF-format:
Följebrev med information om den sökandes avsiktsförklaring (max 2 sidor)
Styrkt meritförteckning/CV
Vidimerat examensbevis doktorsexamen
Intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat)
En mer omfattande redogörelse för de meriter som kommer bedömas av sakkunniga, maximalt fem sidor
Fem mest relevanta referee-granskade publikationerna för det sökta lektoratet
Publikationslista
Kontaktuppgifter till minst tre referenser
Varför ska du välja oss?
Här hittar du gemenskap i en utvecklingsinriktad grupp som har stort engagemang i sitt arbete och har roligt tillsammans. Du arbetar här i nära samverkan med omgivande samhälle/praktiken, där du ges möjlighet att utvecklas i rollen både genom undervisning och forskning, såväl nationellt som internationellt.
Läs mer om våra villkor och förmåner, exempelvis förmånliga statliga avtal när det gäller löne-, pension- och anställningsvillkor. Läs mer på ju.se
Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på https://ju.se/ Ersättning
