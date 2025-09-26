Universitetslektor i arbets-och organisationspsykologi, inriktning mot HR
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom lärarutbildning, medie- och kommunikationsvetenskap, globala studier, Human Resources och har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning och kompetensutveckling. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ miljö med goda möjligheter till eget inflytande och personlig utveckling.
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper rymmer ämnena medie- och kommunikationsvetenskap och psykologi.
Avdelningen har ett tjugofemtal medarbetare som främst arbetar inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Human Resources (HR)-programmet med inriktning psykologi, Sustainable communication samt fristående kurser.
Är du vår nya kollega? Till Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) söker vi en universitetslektor i arbets-och organisationspsykologi med inriktning mot HR för en tillsvidareanställning. Sök tjänsten i dag!
VI ERBJUDER DIG
I tjänsten som universitetslektor i arbets-och organisationspsykologi med inriktning mot HR arbetar du i huvudsak med undervisning med undervisning inom HR-programmet, samt fristående kurser och uppdragsutbildning. Det ingår även att ha kursansvar och vara examinator samt planera, genomföra, följa upp och utveckla undervisningen enligt befintligt kvalitetssystem.
Vi ser gärna att du som forskare medverkar och aktivt bidrar genom exempelvis forskningsansökningar och publiceringar. Utbildningsanknuten forskning och forskningsanknuten utbildning är något som eftersträvas i rollen och vi ser gärna att du har erfarenhet av internationell samverkan och vill bidra till att stärka högskolans internationella position inom högre utbildning. Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
Vi söker dig som är disputerad inom arbets- och organisationspsykologi eller närliggande ämne med relevans för HR. I rollen som universitetslektor behöver du ha god samarbetsförmåga, då du förväntas både skapa och underhålla kontakter med såväl studenter, kollegor som det omgivande samhället. Du besitter även en god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Behörig att anställas som universitetslektor i arbets-organisationspsykologi med inriktning mot HR är du som har:
- avlagt doktorsexamen
- breda och aktuella kunskaper i det för anställningen aktuella ämnet
- dokumenterad pedagogisk skicklighet
- genomgått utbildning i högskolepedagogik eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om den pedagogiska skickligheten har förvärvats på annat sätt ska den som får tjänsten förbinda sig att genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första anställningsåren
- potential att utveckla och leda utbildnings- och forskningsverksamhet
- visat god förmåga att samverka med omvärlden
- visat god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt
- erfarenhet av att bedriva undervisning på svenska och engelska
- dokumenterad erfarenhet av att arbeta med arbetsrelaterade frågor inom utbildning eller forskning
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av programansvar, erfarenhet av att söka externa medel och kan påvisa att du är forskningsaktiv. Erfarenhet av att undervisa i och använda kvantitativa forskningsmetoder är särskilt meriterande.
Vi vill att du som person är engagerad och delaktig och att du värdesätter och välkomnar olikheter och andras perspektiv.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
INFORMATION
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Provanställning tillämpas. Tillträdesdag 2026-01-06, eller enligt överenskommelse. Kollektivavtal och individuell lönesättning tillämpas och vi är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare en trygg anställning med bra villkor och förmåner.
ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-20. Bilagor föredras i PDF-format.
Ansökan ska innehålla:
- CV och personligt brev
- Doktorsavhandling
- Vidimerade intyg och examensbevis
- Publikationslista - och max 5 utvalda publikationer
- Pedagogisk meritportfölj
- Referenser
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är oss tillhanda senast sista ansökningsdag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Jönköping University (JU) arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är viktiga grunder för all verksamhet på JU. För att trivas är det viktigt att du värdesätter ett dynamiskt arbetssätt samt är nyfiken och lyhörd för andras arbetssituation.
Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på https://ju.se/ Ersättning
