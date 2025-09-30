Universitetslektor i acceleratorfysik - Inriktning framtida kolliderare
2025-09-30
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor.
Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.
Gruppen för experimentell kolliderarfysik är en av de tre pelarna vid avdelningen för högenergifysik (utöver teoretisk partikelfysik och astropartikelfysik) vid Institutionen för Fysik och Astronomi. Gruppen för experimentell kolliderarfysik utforskar elementarpartiklar och grundläggande krafter i naturen med hjälp av data från ATLAS-experimentet vid CERN:s Large Hadron Collider (LHC). Gruppens huvudaktiviteter är utveckling av instrumentering, datainsamling och fysikalisk analys av kollisionsdata, samt design och utveckling av framtida kolliderare, nämligen Future Circular Collider (FCC) vid CERN.
Beskrivning av anställningens ämnesområde:
Inom avdelningen för högenergifysik kommer den valda kandidaten att delta i den slutliga designen och konstruktionen av nästa flaggskeppskolliderare vid CERN, vilket kan vara FCC-ee med en kollisionsenergi på 91-365 GeV, eller en linjär e+e- kolliderare. Parallellt ska forskning och utveckling inom acceleratorteknik bedrivas mot en framtida högenergi-hadron- eller myonkolliderare, i synnerhet utveckling av supraledande magneter med högt fält. Ett nära samarbete med FREIA-laboratoriet vid Uppsala universitet, CERN och industrin förväntas bedriva denna forskning.
Arbetsuppgifter:
Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.
Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Anställningen kommer även att innefatta ledning av projekt som involverar forskning och utveckling inom acceleratorteknik, samt samverkan med både internationella forskningsorganisationer och industri.
Behörighetskrav:
Doktorsexamen inom experimentell högenergifysik eller acceleratorfysik.
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Arnaud Ferrari (arnaud.ferrari@physics.uu.se
)
Välkommen med din ansökan senast den 14 november 2025, UFV-PA 2025/2312.
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
