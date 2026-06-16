Universitetsadjunkt till Nationellt centrum för kvinnofrid
Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-06-16
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Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset är ett nationellt kunskapscentrum om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt prostitution och människohandel. NCK ger också stöd till våldsutsatta.
Utbildning är en av hörnstenarna i NCK:s verksamhet. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett eget tvärvetenskapligt kunskapsområde. Området är nu en del i högskoleutbildningar inom flera discipliner. Kunskap om våld och dess konsekvenser är viktigt för att kunna ge ett bra bemötande och adekvat stöd till de som blivit utsatta för våld, och deras barn. Kunskap behövs också för att bedriva förebyggande arbete, skapa resurser och för att förändra attityder i samhället.
För vidare information och beskrivning av kunskapsområdet, se NCK:s hemsida.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, planering, administration och examination främst inom
centrumets kurser på grundnivå och avancerad nivå samt övrig utbildningsverksamhet riktad till hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet, idéburna organisationer m fl. Arbetet inkluderar att planera kurser och utbildningsinsatser i samarbete med studierektor och övriga lärare samt ansvara för genomförandet som kursledare. Genomförande av utbildningsuppdrag i projektform kan vara aktuellt. Arbetet bedrivs företrädesvis från arbetsplatsen på NCK i Uppsala. Resor inom landet kan förekomma.
Arbetet kan även innefatta att bidra med sakkunskaper i olika sammanhang både internt, i olika arbetsgrupper, och externt.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt 41§ Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som har avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Vid tillsättning av anställning som universitetsadjunkt ersätts kravet på vetenskaplig kompetens med krav på ämnesfördjupning. Enligt 5 § AO gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
Du ska ha avlagt din examen från högskoleutbildning inom för verksamheten relevant kunskapsområde såsom medicin, folkhälsovetenskap, psykologi, sociologi, genusvetenskap, socialt arbete, juridik eller mänskliga rättigheter.
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har högskolepoäng inom kunskapsområdet Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och/eller dokumenterad yrkeserfarenhet som bedöms som likvärdig.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning enligt med 22 § AO, eller på annat sätt inom det verksamhetsområde som utbildningen avser. Du ska ha genomgått för verksamhet inom universitet relevant högskolepedagogisk utbildning eller ha förvärvat motsvarande kunskaper.
Då tjänsten innebär nära samarbete med övriga lärare, studierektor och verksamheter på NCK, kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet såsom god samarbets- och kommunikationsförmåga. Flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt med kursledning och digitala system är mycket betydelsefull för anställningen. Även vana att arbeta mot deadlines och förmåga att göra prioriteringar av arbetsuppgifter krävs. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. (Se 6 §, 22 § och 28 § AO)
Bedömningsgrunder
Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. (22 § AO, se även 15 § RB)
Dokumenterad kunskap av att arbeta med utbildningsverksamhet inom området Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, utbildning av yrkespersoner samt erfarenhet av arbete på en myndighet är meriterande. Det är även meriterande med dokumenterad erfarenhet av att professionellt ha arbetat med människor i kris.
Doktorsexamen inom område som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten är meriterande.
Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Se hela annonsen på https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons?query=935197
Länkar till relevanta regelverk och anvisningar
Anställningsordning för Uppsala universitet
Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: 2026-11-01 eller efter överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas
Anställningens omfattning: 100 %
Upplysningar om anställningen lämnas av
Johanna Belachew, föreståndare, 073-469 73 03, johanna.belachew@nck.uu.se
Anette Marklund, studierektor, 070-167 96 99, anette.marklund@nck.uu.se
Välkommenmed din ansökansenast den 7 augusti, UFV-PA2026/1590
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
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752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) Jobbnummer
9966025