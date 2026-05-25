Universitetsadjunkt till institutionen för kvinnors och barns hälsa
2026-05-25
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Publiceringsdatum2026-05-25Dina arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt kommer du att undervisa inom barnmorskeprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. I rollen ingår att:
Planera och genomföra undervisning, både teoretisk och praktisk. Delta i kursutveckling och säkerställa att undervisningen håller hög kvalitet. Ansvara för administration kopplad till kurserna, såsom kursmaterial och dokumentation.
Du kommer att arbeta nära kollegor och studenter för att skapa en stimulerande och lärande miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med dokumenterad pedagogisk erfarenhet och klinisk erfarenhet inom reproduktiv hälsa. Erfarenhet av arbete inom gynekologisk och sexuell hälsa samt preventivmedelsrådgivning, exempelvis från barnmorskemottagning, är särskilt meriterande. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
I övrigt förutsätts att du är noggrann, lyhörd och självständig, liksom att du har god analytisk förmåga och mycket god samarbetsförmåga. Vi söker en person som sätter gruppens gemensamma mål och helheten främst, och som kan samarbeta smidigt, konstruktivt och flexibelt i en dynamisk arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Den sökande ska behärska svenska och engelska språket i tal och skrift.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad tom 2026-12-31. Omfattningen är 40%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Eva-Lotta Funkquist, eva-lotta.funkquist@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 5 juni 2026, UFV-PA 2026/1769.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Studierektor
Eva-Lotta Funkquist eva-lotta.funkquist@kbh.uu.se
