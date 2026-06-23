Universitetsadjunkt med inriktning radiografi
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Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.
Institutionen för hälsa, lärande och teknik bedriver utbildning på grund-, avancerad och fors-karutbildningsnivå. Institutionen ger utbildning till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, specialistsjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog samt kandidatexamen i hälsovägledning och psykologi. Inom institutionen bedrivs forskning och forskarutbildning inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad och psykologi.
Nu söker avdelningen för omvårdnad och radiografi en universitetsadjunkt med inriktning radiografi som kan undervisa på röntgensjuksköterske och sjuksköterskeprogrammet.
Ämnesbeskrivning
Radiografi som är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde där omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin utgör fyra viktiga beståndsdelar.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Anställningen som universitetsadjunkt på avdelningen för omvårdnad och radiografi innebär att du har kursansvar, undervisar, handleder, bedömer studenter under VFU samt examinerar studenter på grund och avancerad nivå. Undervisningen kan exempelvis bestå av föreläsningar, laborationer, simulering och seminarier. Du möter studenterna på universitetet och via nätbaserade plattformar.Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:
är legitimerad röntgensjuksköterska
har erfarenhet av kliniskt arbete som röntgensjuksköterska
har erfarenhet av kursansvar, undervisning, handledning
har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Övriga meriterande bedömningsgrunder:
Leg sjuksköterska med klinisk erfarenhet
innehar god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt
Information
Tjänstgöringsgraden är 100 % och innebär en tillsvidareanställning. Placeringsort: Luleå.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Ulrica Strömbäck, avdelningschef avdelningen för omvårdnad och radiografi, tfn: 0920 – 49 25 43, e-post ulrica.stromback@ltu.seFacklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer 0920-492037, diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 14 juli 2026
Referensnummer: 3371-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se/
971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
9974657