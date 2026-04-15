Universitetsadjunkt med inriktning mot studie- och yrkesvägledning
Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet / Högskolejobb / Umeå
2026-04-15
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en universitetsadjunkt för anställning på heltid under perioden 2026-08-10--2027-02-28. Sista ansökningsdag är 2026-05-12.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning inom de professionsnära inslagen på grundnivå inom studie- och yrkesvägledarprogrammet och omfattar såväl praktiska moment som föreläsningar, seminarier, handledning och examinationer. I arbetsuppgifterna ingår framförallt planering, genomförande, utvärdering och rapportering av undervisning samt praktikbesök. Undervisningen kan omfatta både på campus och nätdistanskurser. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten, kan också ingå i arbetsuppgifterna.
Anställningen som universitetsadjunkt innefattar 90% undervisning/administration och 10% kompetensutvecklingstid.
Behörighetskrav
Enligt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet är den behörig att anställas som universitetsadjunkt som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För denna anställning krävs att befattningshavaren innehar examen från studie- och yrkesvägledarutbildning samt har erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare.
Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrund vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av pedagogisk skicklighet och relevant yrkeserfarenhet ska ägnas särskild omsorg vid denna anställning.
Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes pedagogiska skicklighet och förmåga att kunna genomföra utbildning av hög kvalitet. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. För anställningen är det meriterande om sökande innehar universitetspedagogisk utbildning eller annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan.
Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet av att arbeta som studie- och yrkesvägledare. För anställningen är det meriterande om sökande, utöver detta, också har kvalificerade vidareutbildningar inom området av särskild relevans för anställningen som t.ex. vägledande samtal.
Vikt kommer även att fästas vid administrativ skicklighet samt de personliga förmågor som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.Publiceringsdatum2026-04-15Anställningsvillkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid under perioden 2026-08-10--2027-02-28. Tjänstgöringsorten är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten, förväntas.Så ansöker du
Till ansökan bifogas
CV
Personligt brev
Examensbevis från studie- och yrkesvägledarutbildning
Intyg/betyg och övriga merithandlingar du vill åberopa
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har ca 100 anställda verksamma inom utbildning och forskning samt uppdragsverksamhet med inriktning mot framförallt skola och utbildningsväsende. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionen, se https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Anna Lindqvist, tel 090-786 6020, anna.lindqvist@umu.se
.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874)
Umeå universitet (visa karta
)
901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet Kontakt
SEKO SEKO seko@umu.se 090-7865296 Jobbnummer
9856027