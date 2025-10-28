Universitetsadjunkt inom datorgrafik för spel och film
Luleå Tekniska Universitet / Högskolejobb / Skellefteå Visa alla högskolejobb i Skellefteå
2025-10-28
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Boden
, Kalix
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för datavetenskap vid Institutionen för system och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker en universitetslektor inom datorgrafik för spel och film, med placering vid forskningsämnet distribuerade datorsystem och inom huvudområdet medieteknik. Du kommer att arbeta inom ett drivet team som bedriver utbildningar inom datorspelsutveckling och visuella effekter för film, som kandidatutbildningen Datorgrafik för spel och film. Tjänsten är placerad i Skellefteå, men undervisning kan även ske i Luleå.
Ämnesbeskrivning
Distribuerade datorsystem omfattar datorsystem och mobila nätverk som möjliggör mobilitet, ambiens, säkerhet och interaktivitet för datorer, data, programvara och användare. Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av undervisning inom Datorgrafik för spel och film. Du kommer att utveckla och medverka i undervisning på grundläggande, avancerad och forskningsnivå. I arbetsuppgifterna ingår även deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete. Den sökande förväntas även aktivt delta i institutionellt arbete, i program- och kursutveckling samt följa utvecklingen och forskningsutvecklingen inom forskningsämnet distribuerade datorsystem och inom huvudområdet medieteknik mot datorgrafik för spel och film. I tjänsten ingår att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället.Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:
• Avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande
• Visat pedagogisk skicklighet
• Visat konstnärlig skicklighet relevant för utbildningen
• Har praktisk erfarenhet av spel- och/eller VFX-produktion i egenskap av CG- och/eller VFX-artist
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%) och med placeringsort Skellefteå. Tillträde snarast, efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Arash Källmark, 0725390511 arash.kallmark@ltu.se
.
Facklig företrädare: SACO-S: Diana Chroneer, 0920-49 2037, diana.chroneer@ltu.se
och OFR-S: Marika Vesterberg, 0920-49 1721, marika.vesterberg@ltu.se
.Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning, länk till showreel och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 18 november 2025
Referensnummer: 4333-2025 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9577425