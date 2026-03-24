Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning yrkesdidaktik
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning mot yrkesdidaktik
Vi söker en engagerad adjunkt som vill bidra till utvecklingen av framtidens yrkes- och ämneslärare.
I din roll som adjunkt kommer du främst undervisa på yrkeslärarprogrammet i kurser som berör yrkesdidaktik men också kurser som lyfter specialpedagogik inom yrkeslärarprogrammet och ämneslärarprogrammet. På ämneslärarprogrammet kommer du även att undervisa i den utbildningsvetenskapliga kärnan samt samhällskunskap. Vi söker dig med god pedagogisk förmåga som har god förståelse för digitaliserade undervisningspraktiker samt ett intresse för att arbeta nära studenter i deras professionsutveckling.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
- Undervisning i yrkesdidaktik, specialpedagogik, samhällskunskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
- VFU-besök hos studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning inom yrkeslärar- och ämneslärarprogrammet
- Uppsatshandledning i samhällskunskap inom ämneslärarprogrammet
- Utbildning, forskning, samverkan och administrativt arbete
- Följa utvecklingen inom sitt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan
Behörighetskrav för anställning som universitetsadjunkt:
- Visad pedagogisk skicklighet. Sökande som saknar pedagogiska meriter från
en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med högskolans
behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom den
akademiska miljön.
- Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför
utbildningen under anställningens två första år.
- Avlagd examen på avancerad nivå eller motsvarande. I vissa fall kan
yrkesskicklighet vara behörighetsgivande i stället för examen på avancerad
nivå. För att detta ska vara aktuellt ska det röra sig om yrkesskicklighet som
bedöms motsvara en examen på avancerad nivå och har relevans för de
arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För denna anställning krävs dessutom:
- Yrkeslärarexamen
- Ämneslärarexamen
- Specialpedagog
- Kunskap om digitala undervisningspraktiker
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av och uppvisad kompetens att undervisa i yrkesdidaktik
- Erfarenhet av att handleda uppsatser
- Erfarenhet av att undervisa i specialpedagogik på yrkeslärarprogrammet och ämneslärarprogrammet
- Legitimation i samhällskunskap
- Forskningserfarenhet
- God samarbetsförmåga
Bedömningsgrunder:
Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder.
- Pedagogisk skicklighet
- Vetenskaplig skicklighet
- Samverkansskicklighet
- Administrativ skicklighet
- Ledningsskicklighet
- Annan yrkesskicklighet
Vid bedömning kommer pedagogisk skicklighet sättas i första hand. Vetenskaplig skicklighet sättas i andra hand. Samverkansskicklighet sättas i tredje hand. Administrativ skicklighet sättas i fjärde hand. Slutligen kommer ledningsskicklighet och annan yrkesskickklighet viktas lika och sättas i femte hand.
Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2026/57 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/
Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sista ansökningsdag är 2026-04-xx
If you want to learn more about the Swedish Academia please visit:https://sverigesungaakademi.se/en/publications/a-beginners-guide-to-swedish-academia/
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/57".
