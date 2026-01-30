Universitetsadjunkt i socialt arbete med inriktning mot välfärdsrätt
Linköpings universitet / Högskolejobb / Norrköping Visa alla högskolejobb i Norrköping
2026-01-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Motala
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avanceradnivå samt forskarutbildning inom avdelningens båda huvudområden; socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp.
Som universitetsadjunkt i socialt arbete med inriktning mot välfärdsrätt, särskild visstidsanställning (SÄVA), undervisar du på grundnivå och avancerad nivå, framför allt på svenska, i kurser där det välfärdsrättsliga perspektivet är särskilt betydelsefullt. Vissa valbara kurser ges på engelska. Arbetet inkluderar att delta i kursutveckling och även att ha kursansvar.
Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildningsbakgrund inom juridik och har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet.
För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten.
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
• Krav för anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning i högre utbildning.
• Särskilt meriterande är dokumenterad tidigare erfarenhet av undervisning i kurser med välfärdsrättslig inriktning.
• Meriterande är tidigare erfarenhet av att undervisa vid socionomprogram.
Då undervisning sker framför allt på svenska, endast enstaka kurser på engelska, så
• ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.
Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet vid Institutionen för kultur och samhälle och Avdelningen för socialt arbete (SOCARB) - Linköpings universitet (liu.se)
Om anställningen
Universitetsadjunkt i socialt arbete med inriktning mot välfärdsrätt, särskild visstidsanställning, 50 %, tillträde 2026-03-01 - 2026-06-30
För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 februari.
Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
Universitetslektor, avdelningschef
Marie Gustavsson marie.gustavsson@liu.se +46 11 36 34 31 Jobbnummer
9714107