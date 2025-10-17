Universitetsadjunkt i radiografi med kliniska arbetsuppgifter
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.
Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 54 521 studenter, 7 626 anställda och en omsättning på ca 8,8 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) på Uppsala universitet har cirka 160 anställda och runt 230 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi, intensivvård och radiologi. Forskning bedrivs även i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet samt med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.
Beskrivning av ämnesområdet och anställningen
Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kunskaper främst från omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Radiografi involverar samtliga fyra områden och relationen dem emellan. För kunskapsutvecklingen inom radiografi är interaktionen mellan huvudområdets teoretiska och verksamhetsförlagda delar central. Inom huvudområdet radiografi beaktas individ-, familje- och samhällsperspektivet. Grunden i röntgensjuksköterskans arbete är mötet med människor som är i alla åldrar och som har olika medicinska vårdbehov. Röntgensjuksköterskeprogrammet är en treårig legitimationsgrundande utbildning som administreras av Institutionen för kirurgiska vetenskaper.
Vi söker nu en driven universitetsadjunkt i radiografi som vill vara med och utveckla röntgensjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet! Vårt mål är att våra studenter ska vara attraktiva på arbetsmarknaden och få med sig en bra upplevelse och tid som studenter hos oss. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till det arbetet!
Anställningen innefattar även kliniska arbetsuppgifter som röntgensjuksköterska vid Akademiska sjukhuset.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt undervisar du morgondagens röntgensjuksköterskor och utvecklar röntgensjuksköterskeprogrammet vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper. I arbetsuppgifterna ingår undervisning och administration av grundutbildningen inom programmet. Till undervisning räknas också kursansvar och kursadministration. Som universitetsadjunkt ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. I arbetsuppgifterna ingår klinisk tjänstgöring som röntgensjuksköterska, motsvarande 50 % av anställningen.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt 41§ Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som har avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Vid tillsättning av anställning som universitetsadjunkt ersätts kravet på vetenskaplig kompetens med krav på ämnesfördjupning, för denna anställning inom radiografi. Enligt 5 § AO gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning enligt med 22 § AO, eller på annat sätt inom det verksamhetsområde som utbildningen avser. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. (43 § AO)
För denna anställning krävs att du är legitimerad röntgensjuksköterska och att du har minst 4 års erfarenhet av kliniskt arbete som röntgensjuksköterska. Erfarenheten bör vara aktuell och inte ligga mer än 2 år tillbaka i tiden. Det är också ett krav att du har dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.
Länkar till relevanta regelverk och anvisningar
Anställningsordning för Uppsala universitet
Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Om anställningen: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Anställningens omfattning: 100 %. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Liisa Byberg, liisa.byberg@uu.se
,
HR-generalist Louise Walther, louise.walther@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 7 november 2025, UFV-PA 2025/2364
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
