Universitetsadjunkt i polisiärt arbete - inriktning mot förhör
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2026-06-25
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Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Om arbetsplatsen
Vid Enheten för polisiärt arbete vid Umeå universitet bedrivs polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten. Vi har ständig utveckling för ögonen i vårt arbete med att utbilda professionella poliser som agerar för ett tryggare samhälle, för utveckling av svensk polis och för ett livslångt eget lärande. Inom huvudområdet Polisiärt arbete erbjuds även fristående kurser samt ett magisterprogram. Vi bedriver också vidareutbildning för yrkesverksamma poliser liksom annan extern utbildning samt extern forskningsverksamhet.
Enheten leds av en föreståndare och vi har ca 30 anställda, utöver det köper vi lärartjänster internt inom UMU, likväl som externt från Polismyndigheten - totalt är ett åttiotal medarbetare involverade i verksamheten.
Enheten för polisiärt arbete utlyser nu en anställning som universitetsadjunkt i Polisiärt arbete med inriktning mot förhör. Anställningen är på heltid med tillträde i december 2026 eller enligt överenskommelse. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida.
Sista ansökningsdag är 2026-08-10
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som universitetsadjunkt vid Enheten för polisiärt arbete består främst av undervisning på grundutbildning och vidareutbildning. Det inkluderar allt från ansvar för planering och utveckling av undervisning och handledning, till genomförande och uppföljning.
Denna rekrytering avser att primärt möta behovet av undervisning på fristående kurser i polisiärt arbete, samt undervisning inom förhörsmetodik på Polisprogrammet.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är, enligt Anställningsordningen vid Umeå universitet, den som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Bedömningsgrunder och avvägningen mellan dessa
Specifika bedömningsgrunder är yrkesskicklighet inom området förhör, samt pedagogisk skicklighet. Även vetenskaplig skicklighet ingår som en bedömningsgrund.
Vid bedömning av yrkesskickligheten, är erfarenhet av arbete inom Polismyndigheten eller annan brottsbekämpande verksamhet, meriterande.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas särskilt erfarenhet av undervisning eller utbildning på högskola och universitet. Pedagogisk högskoleutbildning är meriterande liksom erfarenhet från undervisning inom en polisutbildning.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas särskilt erfarenhet av vetenskapligt arbete och vetenskaplig produktion.
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Särskild vikt kommer att läggas vid att sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse och bruk av svenska språket, eftersom undervisningen bedrivs på svenska.
Särskild vikt ska också fästas vid yrkesskicklighet relaterat förhörsmetodik, samt vid pedagogisk skicklighet. Vid en avvägning mellan dessa bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet tillmätas större vikt.
Viss vikt ska även fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Vid tillsättning kommer universitetet främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter. Som person är du strukturerad, lösningsfokuserad och kan självständigt och tillsammans med kollegor organisera och genomföra undervisning.
Ansökan
Behörighetskrav och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar vid ansökan om anställning som universitetsadjunkt hittar du här
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju och referenstagning.
Provanställning upp till 6 månader kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
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901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet Kontakt
SEKO SEKO 090-7865296 Jobbnummer
9978020