Universitetsadjunkt i pedagogik (specialpedagogik) vikariat, en eller flera
För information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: http://www.ips.gu.se/
Ämne
Pedagogik med inriktning specialpedagogik
Ämnesbeskrivning
Pedagogik är ett vetenskapligt ämne med fokus på utbildning, undervisning, fostran, socialisation, bildning och lärande i olika sammanhang, såväl inom som utanför det formella utbildningssystemet. Särskild vikt läggs vid relationen mellan individ och samhälle samt hur utbildningens föränderliga villkor formas av historiska, kulturella, politiska och etiska processer och genom pedagogiska professions- och kunskapstraditioner. Centrala teman är bildning, kunskapsformer, livslångt lärande, värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter.
Vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik utmärks ämnet av ett tydligt samhällsperspektiv, där relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället står i fokus, liksom hur utbildningssystem skapas, omvandlas och differentierar. Inom specialpedagogiskt utbildningsutbud omsätts ämnet i specialpedagogiska och speciallärarperspektiv på likvärdighet, delaktighet och stödinsatser i utbildning, med särskilt fokus på villkor för barns, elevers och vuxnas lärande.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig med intresse av att aktivt medverka till uppbyggnad av en kreativ miljö där utbildning, samverkan och forskning samverkar och stödjer varandra. Anställningen innebär undervisning, bedömningsarbete och kursledarskap i kurser på grund- och/eller avancerad nivå inom det specialpedagogiska området.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning specialpedagogik är den som har:
examen på avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
examen som speciallärare eller specialpedagog
visat pedagogisk skicklighet
För anställning krävs också att sökanden vid anställningen kan undervisa på svenska och engelska.
Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angiven i Göteborgs universitets egen anställningsordning.
Urval och bedömning kommer att utgå från följande kriterier:
Vid bedömningen kommer lika vikt att tillmätas den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten.
Dokumenterad pedagogisk och administrativ skicklighet i undervisning, handledning och examination på grundnivå inom ämnesområdet samt att planera, utveckla och leda kurser inom specialpedagog- och speciallärarutbildningen.
Det är meriterande att ha delar av- eller en hel forskarutbildning med specialpedagogisk inriktning.
Erfarenhet av planering av och undervisning inom specialpedagog- och speciallärarutbildning.
Dokumenterad förmåga att samarbeta med andra, internt och externt.
Förmåga att samverka med det omgivande samhället kring forskning och utbildning.
Sökande bör ha god kunskap om svenskt utbildningssystem och kunna undervisa på svenska och engelska.
Tidigare arbete med utredning av elevers behov av särskilt stöd, utvecklingsarbete samt arbete som kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor.
Tidigare erfarenhet av undervisning och kursansvar inom högskola och universitet är meriterande.
Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, organisationsförmåga och flexibilitet.
Institutionen kommer främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade meriter anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra undervisning av hög kvalitet och därutöver aktivt bidra till institutionens utveckling av undervisning och samverkan inom ämnesområdet.
I urvalsprocessen används intervjuer, där de sökande ges möjlighet att beskriva och utveckla sin syn på undervisning och forskningen i sitt ämne, samt på sin kommande roll vid institutionen.
Anställning
Anställningsform: Vikariat 12 månader, med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 20%-100 %
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet
Tillträde: Augusti 2026
Diarienummer: PAR 2026/319
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Malin Eliasson, mailto:malin.eliasson@gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR, mailto:ips.hr@ped.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:
Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
HR
Box 300
405 30 Göteborg
Märk kuvertet med anställningens diarienummer.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-05-08
