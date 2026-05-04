Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning mot förskolan
2026-05-04
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har ca 250 anställda varav runt 175 lärare/forskare, 45 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår främst undervisning inom uppdragsutbildning och i synnerhet inom området systematiskt kvalitetsarbete med fokus både på förskollärarens och rektorns roll i förskolan. Undervisning på kurser inom förskollärarprogrammet, inom masterutbildningen i pedagogiskt ledarskap samt inom institutionens övriga verksamhetsområden kan också förekomma. Till arbetsuppgifterna hör också kursledning samt informations-, kursplane-, utrednings- och utvecklingsarbete. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Arbetsuppgifter i övrigt enligt lokalt kollektivavtal.
Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Krav för denna tjänst är både avlagd förskollärarexamen och dokumenterad erfarenhet av att arbeta som förskollärare. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning. Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska är ett krav.
Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: Erfarenhet av undervisning inom förskola, Förskollärarprogrammet, rektorsutbildningen och uppdragsutbildning. Särskilt meriterande för denna tjänst är flerårig erfarenhet av arbete med uppdragsutbildning på universitet liksom professionshandledning för rektorer.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade, så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen: Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2026-08-31. Omfattningen är 30 %. Tillträde 2026-05-25 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Jonas Almqvist, e-post jonas.almqvist@edu.uu.se
, studierektor Gunilla Rensmo, e-post gunilla.rensmo@edu.uu.se
.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast 18 maj 2026, UFV-PA 2026/1133.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett deltidsjobb.
