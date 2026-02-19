Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård
2026-02-19
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedriver utbildning och forskning med fokus på vård, hälsa och människors livsvillkor. Vi utbildar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor med målet att möta samhällets behov av kompetent och engagerad hälso- och sjukvårdspersonal. Forskningen vid institutionen spänner över många områden, men har en gemensam utgångspunkt i personcentrerad och evidensbaserad vård. Vi är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård och detta synsätt genomsyrar både utbildning, forskning och samverkan med hälso- och sjukvården. Institutionen är en del av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och har sin verksamhet på Campus Medicinareberget med direkt närhet till Sahlgrenska universitetssjukhuset. En miljö som präglas av tvärprofessionellt samarbete, klinisk relevans och hög akademisk kvalitet. Vår institution har ungefär 1200 studenter som utbildar sig inom legitimationsyrken i vården, både på grund- och avancerad nivå.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Mångfald är en styrka, och vi arbetar aktivt för en inkluderande och jämställd arbetsmiljö där alla medarbetare ges möjlighet att trivas och utvecklas. För att skapa goda förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv erbjuder vi flexibla arbetsformer. Göteborgs universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: Jobba hos oss | Göteborgs universitet
Vi söker en medarbetare med stort intresse av undervisning, som är intresserad av att arbeta med både utveckling av kurser och av pedagogisk utveckling. Medarbetaren bör ha ett stort
engagemang för att förmedla kunskap till studenter och ett stort pedagogiskt engagemang.
Anställningen är placerad främst inom sektionen Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd.
Ämne
Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård
Ämnesbeskrivning
Omvårdnad utgår från en humanistisk människosyn och omfattar kunskap om människans utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död. Utgångspunkten är att främja ett meningsfullt liv trots sjukdom eller funktionsvariation, samt att möjliggöra en värdig död. Fokus för omvårdnad är att lindra lidande, främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa på individ- grupp- och samhällsnivå. Omvårdnad utgår från behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också från personers resurser och förmåga att hantera sin livssituation.
Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination, kursansvar, handledning av examensarbeten och handledning av studenter på verksamhetsförlagd utbildning. Arbetsuppgifterna sker i första hand inom områden infektionsprevention och smittskydd.
Som kursansvarig lärare ingår planering av kurser, att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll, syfte och aktuell pedagogisk forskning, samt kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer.
Undervisningen sker främst på avancerad nivå i specialistsjuksköterskeprogrammet, men undervisning sker även på grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet samt kompletterande utbildning för sjuksköterskor med legitimation utanför EU/EES och Schweiz (KUSSK). Vid behov kommer aktuella arbetsuppgifter även ske i samverkan med andra sektioner vid institutionen.
Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten är en mycket betydande del av arbetsuppgifterna.
Vidare ingår att aktivt verka för ämnesutveckling av huvudområdet liksom samverkan med hälso- och sjukvården gällande verksamhetsförlagd utbildning. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och anställningens innehåll kan komma att förändras över tid.
I anställningen ingår också att aktivt bidra till att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan vilket bland annat innebär att verka för att utveckla den akademiska miljön inom sektionens Kompletta Akademiska Miljö (KAM). Därutöver förväntas det att alla medarbetare deltar i de planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter som anordnas på institutionen.
Den sökande ska undervisa på svenska och engelska.
Behörighet
Behörighet vid anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.
Visad pedagogisk skicklighet samt genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå inom omvårdnad, vårdvetenskap eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård samt svensk sjuksköterskelegitimation krävs.
Att behärska svenska och engelska i både tal och skrift krävs.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-12
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
