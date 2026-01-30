Universitetsadjunkt i nautiska ämnen med inriktining sjöfart och miljö
Linnéuniversitetet / Högskolejobb / Kalmar Visa alla högskolejobb i Kalmar
2026-01-30
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linnéuniversitetet i Kalmar
, Nybro
, Uppvidinge
, Växjö
, Västervik
eller i hela Sverige
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Change starts here!
Sjöfartshögskolan vid fakulteten för teknik ligger vid havskanten mitt i Kalmar och har omkring 500 studenter, på plats och på distans. Med engagemang, ny teknik och erfarenhet formar vi morgondagens ledare inom sjöfart och drift. Vi erbjuder bland annat moderna utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik. För oss är det viktigt att skapa möten mellan studenter, forskare och näringsliv, och vi arbetar aktivt för en ökad jämställdhet inom lärarkåren och branschen. I vår forskning är det en viktig målsättning att kunna ta fram lösningar för en sjöfart som är ren och långsiktigt hållbar för miljö och anställda.
Vem kan jobba på Sjöfartshögskolan?
Ett jobb på Sjöfartshögskolan kan öppna möjligheter för dig som vill verka kvar i yrket även om du inte vill vara kvar på sjön, och som ämnesspecialist får du träffa motiverade och intresserade studenter och kursdeltagare varje dag.
Vårt erbjudande
Du kommer till en arbetsplats som präglas av dynamik och där individen kan växa i rollen som lärare. I tjänsten ingår kompetensutvecklingstid för att vidareutveckla din kompetens pedagogiskt och ämnesmässigt.
Det finns många förmåner med att arbeta på Linnéuniversitetet. Friskvårdsbidrag, generös semester och läkemedelsersättning är bara några i raden. Läs mer på lnu.se (Dina förmåner).
Ämnesområde för befattningen: Nautiska ämnen
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Kalmar. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning: 100 % vikariat under period då ordinarie arbetstagare är föräldraledig.
Tillträde: Tillträde snarast enligt överrenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som anställd lärare undervisar du i programutbildningar och fristående kurser. Du kan även undervisa i uppdrags- och fortbildningskurser. Du har kompetens att undervisa inom grundläggande nautiska ämnen med specialområde arbetsmiljö och sjöfartens miljöpåverkan.
Undervisningen bedrivs såväl på campus som på distans samt i Sjöfartshögskolans simulatorer. I dina arbetsuppgifter ingår administration kopplad till undervisning, handledning och examination.
Du samarbetar med studenter, kollegor inom institutionen och Linnéuniversitetet. Likaså samarbetar du med myndigheter, organisationer och företag inom sjöfartsnäringen som exempelvis Transportstyrelsen, rederier och andra utbildningsanordnare både nationellt och internationellt.
Som lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen både inom de egna ämnesområdena och i samhället i övrigt när det gäller sådant som har betydelse för arbetet vid universitetet. Du kommer att beredas möjlighet till kompetensutveckling inom tjänsten.
Behörighet
För att vara behörig att anställas som universitetsadjunkt behöver du inneha en sjökaptensexamen samt yrkesskicklighet i form av relevant erfarenhet från befattning ombord. Sökanden innehar även behörigheten Fartygsbefäl klass II, högre eller motsvarande.
Dessutom krävs erfarenheter av och kunskaper i för tjänsten relevant områden, såsom exempelvis ett av specialområdena; tanksjöfart, dynamisk positionering, kryssning/passagerarfartyg och höghastighetsfartyg/snabba fartyg.
Utöver detta krävs goda kunskaper i svenska och engelska, speciellt den marina terminologin, såväl i tal som i skrift.
Bedömningsgrunder
Det är graden av yrkesskicklighet som ska bedömas. Utöver prövningen av den ämnesmässiga kompetensen är den pedagogiska skickligheten lika viktig.
För att passa i rollen har du god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, är strukturerad samt har förmåga att kunna prioritera arbetsuppgifter.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald kan tillföra till verksamheten.
Upplysningar lämnas av
Prefekt för Sjöfartshögskolan, Fredrik Hjorth, fredrik.hjorth@lnu.se
, 0480 - 49 76 21. Studierektor Magnus Hofvander, 0480 - 49 76 84,
HR-partner Karolina Arvidsson, 0470-708177
Facklig företrädare nås via universitetets växel 0772-288000.
Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2026.
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Linnéuniversitetet är en arbetsgivare som uppfyller kraven i den Europeiska stadgan för forskare och följer riktlinjerna för rekrytering. Därför har universitetet fått HR Excellence in Research-certifieringen.
Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), http://www.lnu.se Jobbnummer
9714411