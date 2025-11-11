Universitetsadjunkt i naturvetenskapernas och teknikens didaktik
2025-11-11
Vi söker en universitetsadjunkt med inriktning mot bildskapande och estetiska lärprocesser integrerat med naturvetenskapernas och teknikens didaktik inom lärarutbildningskurser för en tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.
Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Naturvetenskapernas och teknikens didaktik.
Bakgrund
Anställningen syftar till att förstärka bemanningen och bredda kompetensen i bildskapande och estetiska lärprocesser inom förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen inom naturvetenskapens och teknikens didaktik vid institutionen. Vi söker därför dig som är beredd att med engagemang medverka i och utveckla våra lärarutbildningskurser där bildskapande integreras med naturvetenskap och teknik, men även med matematik. Vi ser gärna sökande med bred ämnesmässig och didaktisk kompetens inom bildskapande, naturvetenskapliga ämnen, digitala verktyg, samt undervisning inom STEAM (STEAM står för STEM-ämnena, science, technology, engineering, mathematics - det vill säga naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, kombinerat med 'Arts', det vill säga dans, drama, musik och bild).Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt ägnar du dig huvudsakligen åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå, samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften inom tjänsten är undervisning inom lärarprogrammens naturvetenskapliga och tekniska kurser, integrerad med bildskapande och estetiska lärprocesser, främst mot förskolan och grundskolan, inriktning f-3 och 4-6. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering och bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, litteraturseminarier, workshops och exkursioner. Undervisningen är huvudsakligen upplagd kring teman och frågeställningar kring vardagliga företeelser där naturvetenskap och teknik ofta integreras med bild- och formskapande.
Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på företrädesvis grundnivå. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram.
Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons/?jid=20250330
Information
Anställningen är 100 % och tillsvidare, från januari 2026 eller enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Henrik Olsson, 019-30 12 36 e-post: henrik.olsson@oru.se
eller enhetschef Ingrid Ericson Jogsten, 019-30 12 09, e-post: ingrid.ericson@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer: https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/jobba-hos-oss/mall-for-pedagogisk-meritportfolj3.pdf)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2025-11-25. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Ersättning
