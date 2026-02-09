Universitetsadjunkt i Musikteori, Musikhögskolan
2026-02-09
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Musikhögskolan i Malmö söker universitetsadjunkt i Musikteori
Anställningens omfattning är 50 procent med placering vid Musikerutbildningarna.
Anställningen är tillsvidare med tillträde den 15 augusti 2026.
Undervisningsprov och intervju planeras att genomföras under vecka 16.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
• Undervisning i musikteoretiska ämnen (framförallt i gehör, satslära och musiklära) på grund- och avancerad nivå.
• Medverka i musikerutbildningarnas konstnärliga och pedagogiska utvecklingsarbete, inklusive arbete i ämneskollegier, juryarbete vid antagningsprov samt medverkan i examination, utvärdering och uppföljning.
Behörighet
• Examen på avancerad nivå från musikhögskola eller annan högre utbildning i musik.
• Omfattande och pågående konstnärlig verksamhet på hög nivå.
• Pedagogisk utbildning samt dokumenterad erfarenhet av undervisning i musikteor med inriktning på västerländsk konstmusik.
• Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet vid musikhögskola.
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter som är relevanta för anställningen.
• Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift.
För anställningen krävs också att du har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor, eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper. Om särskilda skäl finns kan den som anställs genomgå utbildningen under de två första åren.
Bedömningsgrunder
• Mycket goda ämneskunskaper med tydlig relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
• God pedagogisk förmåga - vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet, på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
• Stor vikt läggs vid väl dokumenterad hög nivå som konstnärlig utövare.
• God förmåga att sprida engagemang och intresse för anställningens ämnesområde samt förmåga att engagera och inspirera studenter till eget lärande.
• God förmåga att planera, strukturera och genomföra utbildning på hög nivå.
• God förmåga att samverka med det omgivande kulturlivet.
• En aktivt, brett och mångsidigt musikerskap ses som meriterande.
Vid bedömning av den sökande kommer hänsyn också att tas till god samarbetsförmåga samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka ämnesområdena inom institutionen.
Instruktioner för ansökan
Vid ansökan ska den https://lu.box.com/s/zs2tw55y2gqg15w5rqav2sxw0ol6sxu7
användas. Ladda upp dina handlingar som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.
Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker, tonsättare/arrangörer och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och över 1000 studerande och erbjuder en kreativ och stimulerande miljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid institutionen ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Musikhögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät.
