Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap
2025-11-05
Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
I vikariatet ingår undervisning, handledning och examination i praktiska och teoretiska kurser i
medie- och kommunikationsvetenskap på Masterprogrammet i strategisk kommunikation, Kommunikations- och PR-programmet samt på Journalistprogrammet.
Till undervisning räknas även kursansvar, kursutveckling, samverkan med bransch och administration kopplat till nämnda uppgifter. Undervisningen kan ske både på campus och på distans.
I vikariatet ingår administrativt ansvar för Masterprogrammet i strategisk kommunikation. I vikariatet ingår även att delta i ett pågående forskningsprojekt.
I arbetsuppgifterna ingår att söka och analysera litteratur samt samla in och analysera data. Sökande förväntas delta aktivt i lärarkollegiet.
Det huvudsakliga arbetsspråket är svenska men undervisning på engelska kan ingå.
Behörighet
Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.
För denna anställning krävs minst 180 högskolepoäng
omfattande minst 90 högskolepoäng eller motsvarande kompetens inom medie- och
kommunikationsvetenskap.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan
skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska
skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande
förhållanden.
För denna anställning finns följande bedömningsgrunder:
- Doktorsexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap.
- Erfarenhet av programansvar på Master-nivå.
- Relevanta ämneskunskaper för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- Erfarenhet av forskning och forskningsprojekt.
- Erfarenhet av kursansvar/kursutveckling inom området medie- och
kommunikationsvetenskap och journalistik.
- Teoretiska kunskaper som relaterar till kurser inom områden som opinionsbildning, lobbying, kommunikationsjuridik, strategisk kommunikation, organisationskommunikation och public
relations.
- Praktiska kunskaper och förmåga att undervisa inom visuell kommunikation, såsom
redigering och layout.
- Förmåga och bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet med
varierande och nytänkande undervisningsmetoder.
- Erfarenhet av att föreläsa, planera och hålla i workshops och seminarier.
- Erfarenhet av att jobba med digitala undervisningsverktyg som till exempel lärplattformar
och onlinemötesverktyg.
- Erfarenhet av att skapa innehåll (text, bild, rörligt) för olika kommunikationskanaler i
undervisningssyfte.
- Förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället inom verksamhetsområdet.
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.
Särskild hänsyn kommer att tas till samarbetsförmåga och hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionens verksamhet.
Handläggning
Beredning av anställningen fortgår i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.
Anställning och tillträde
Anställningen är ett vikariat på heltid från och med 2026-01-01 eller enligt överenskommelse,
dock längst till och med 2026-03-31.
Anställningsort: Sundsvall
Information
Närmare upplysningar lämnas av ämnesföreträdare Christina Grandien, christina.grandien@miun.se
, 010-142 8765 eller studierektor Kristina Jämtelid, kristina.jamtelid@miun.se
, 010-142 8127. Se även institutionens hemsida [https://www.miun.se/kki]. Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Till ansökan ska bifogas CV och personligt brev, intyg om genomförd utbildning samt eventuella vetenskapliga publikationer eller övriga dokument som önskas åberopas.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2025-11-26.
