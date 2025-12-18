Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap - medieproduktion
2025-12-18
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Change starts here!
Institutionen för medier och journalistik (MJ) ingår i Fakulteten för konst och Humaniora. MJ är en kreativ miljö med utbildning och forskning inom tre ämnen: journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt medieproduktion.
Institutionen har professionsnära utbildningar med forskningsanknytning och vi erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram. Vi bedriver även forskning inom medier, kommunikation och journalistik.
Institutionen söker nu en universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot medieproduktion. Vi söker dig som vill arbeta med utveckling, undervisning och handledning inom ämnet samt vill medverka till dess professionella och akademiska relevans.
Ämnesområde för befattningen: Medie- och kommunikationsvetenskap.
Placeringsort tillsvidare: Kalmar. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning, 80-100%. Sex månaders provanställning tillämpas.
Tillträde: Mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifterna innefattar professionsnära och vetenskapligt grundad undervisning inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt medieproduktion.
Undervisningen sker bland annat inom teorier om kreativitet och innovation, medieteknologier, arbetsflöden för kreativ produktion, medieekologi, semiotik, diskursiv och kulturell meningsproduktion, produktionsprocesser, medielogik, mediernas roll i demokrati, etiska aspekter samt lokala och globala perspektiv kopplat till grafisk design. Undervisning inom ämnesområdet medieproduktion förekommer också med fokus på design- och produktionsprocesser samt entreprenöriella perspektiv.
Det innebär bland annat föreläsning, handledning och examination samt kursplanering, utveckling, utvärdering och annan administration. I arbetsuppgifterna ingår även kompetensutveckling i syfte att hålla sig ajour med aktuell forskning inom fältet samt upprätthållande av professionsnära kunskaper och branschrelationer.
Undervisningen är förlagd på campus inom våra program i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap och genomförs på svenska och engelska. Viss undervisning på fristående kurser sker på distans.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har avlagt magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.
För behörighet krävs också professionell yrkeserfarenhet inom medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion eller närliggande som är av relevans för anställningen.
Dessutom krävs god samarbetsförmåga samt en god förmåga att undervisa på svenska och engelska.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Stor vikt kommer att läggas vid ämnesrelevant yrkesskicklighet, samarbetsförmåga samt pedagogisk skicklighet.
Vid bedömningen av yrkesskicklighet läggs stor vikt vid ämnesrelevant och aktuell branscherfarenhet inom medie- och kommunikationsvetenskap och medieproduktion. Yrkeserfarenheten ska vara dokumenterad så att den kan beläggas och utvärderas avseende bland annat bredd, omfattning och kvalitét.
Vid bedömning av samarbetsförmåga värderas goda kommunikationsfärdigheter, förmåga att aktivt lyssna, ta ansvar och bidra till trivsel i arbetslaget. Även förmåga att ta initiativ till, och delta i utvecklingsprocesser värderas.
Med pedagogisk skicklighet avses förmåga att utifrån givna mål utforma en miljö som stödjer studenters utveckling och lärande. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Vikt kommer även att läggas vid pedagogisk skicklighet gällande undervisning i praktisk yrkesutövning med relevans för ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. Kontakt
Prefekt Anja Kalin, anja.kalin@lnu.se
, 0480 49 70 25,
HR-partner Stiina Salmgren, stiina.salmgren@lnu.se
, 0480 44 64 06.
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.
Linnéuniversitetet är en arbetsgivare som uppfyller kraven i den Europeiska stadgan för forskare och följer riktlinjerna för rekrytering. Därför har universitetet fått HR Excellence in Research-certifieringen.
Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
