Universitetsadjunkt i journalistik med inriktning mot digital publicering
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för journalistik, medier och kommunikation finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Undervisning i journalistik bedrivs på grund och avancerad nivå. Majoriteten av dessa studenter återfinns på kandidatprogrammet i journalistik som omfattar 180 högskolepoäng. På institutionen bedrivs forskning i journalistik inom ramen för ett flertal profilområden.
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation söker nu en universitetsadjunkt i journalistik med inriktning mot digital publicering
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, som längst tom 2027-01-31 Omfattning: 50%
Placering: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborg
Tillträde: 2026-04-01 eller enligt överenskommelse
Ämne
Journalistik
Ämnesbeskrivning
Journalistik med inriktning mot digital publicering
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, handledning och examinering i journalistik på grund- och avancerad nivå. Undervisning på institutionens övriga utbildningar kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår att undervisa i digital publicering, redaktionellt arbete och journalistikens berättarformer i digitala kanaler, samt hantering och utveckling av utbildningens digitala plattformar och kanaler. Detta förutsätter god teknisk förståelse och yrkesmässig erfarenhet av journalistiskt skrivande, digitala kanaler och publiceringsverktyg, samt god kännedom om juridiska och publicistiska frågor.
I anställningen ingår kursansvar, föreläsningar, övningar, seminarier, examinerande moment med förberedelser och efterarbete till dessa samt handledning. Du förväntas bidra i institutionens interna arbete och att samverka med det omgivande samhället.
