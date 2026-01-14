Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning idrottsdidaktik
Örebro universitet / Högskolejobb / Örebro Visa alla högskolejobb i Örebro
2026-01-14
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro
, Karlskoga
, Hällefors
, Karlstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en universitetsadjunkt i idrottsvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper. Inriktningen är idrottsdidaktik, med fokus på lärande av rörelseaktiviteter, ledande av seminarier samt bedömning.
Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Idrottsvetenskap.
Bakgrund
Vid enheten för idrott bedrivs utbildning och forskning inom det idrottsvetenskapliga området där idrottsliga praktiker belyses utifrån olika kunskapsområden som idrottsfysiologi, idrottsdidaktik, idrottspsykologi och sport management. Anställningen har en huvudinriktning mot lärande av rörelseaktiviteter där framför allt didaktiska frågor kring lärande och undervisning i idrott och hälsa i skolan är i fokus. Grundläggande kompetens inom områden som idrottsfysiologi, träningslära, idrottsanatomi, idrottspsykologi och ledarskap är också av vikt för anställningen.
Arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt ägnar du främst din tid åt undervisning inom utbildning på grundnivå samt samverkan. Du bidrar också till kursutveckling inom programmen och universitetets utveckling.
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, bedömning av studentuppgifter, examination, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling samt en förväntan att delta i institutionens forskningsaktiviteter och samverkan med det omgivande samhället. Anställningen avser ledande av föreläsningar, seminarier och praktiska moment inom olika områden relevanta för idrott och hälsa i skolan (exempelvis kropp och samhälle, religion och etnicitet, bollspel, skridskor, rörelseglädje och motivation), samt i grundläggande idrottsfysiologi, träningslära, idrottsanatomi, idrottspsykologi och ledarskap.
Undervisningen sker främst på grundnivå inom ämneslärarprogrammet, till viss del inom förskollärarprogrammet, Sport Management- och Tränarprogrammen samt i andra kurser. Den omfattar kursutveckling, planering och utvärdering. Du kommer också att ansvara för iordningsställande av lokaler kopplad till idrottsverksamheten och utbildningsmaterial inför olika utbildningsaktiviteter. I arbetet ingår ansvar för anatomirum, idrottssalar, sportutrustning, administration och andra förekommande arbetsuppgifter.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område.
Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från
ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.
Bedömningsgrunder
Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.
Pedagogisk skicklighet
Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna
pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter
dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn. Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.
Övriga bedömningsgrunder
Meriterande för anställningen är Ämneslärarexamen samt dokumenterad och bred erfarenhet av undervisning med relevans för skolan, samt i grundläggande
idrottsfysiologi, träningslära, idrottsanatomi, idrottspsykologi och ledarskap. Tidigare erfarenhet av undervisning inom Lärarutbildning, Tränarprogrammet och Sport Management programmet är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av arbete med idrottsanläggningar, material- och utrustningshantering samt förmåga att integrera dessa uppgifter med utbildningarnas pedagogiska behov är meriterande.
Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av programansvarig Karin Andersson, 019-30 30 39 23, e-post: karin.andersson@oru.se
eller enhetschef Elodie Ponsot, 019-30 10 94, e-post: elodie.ponsot@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt. Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår
arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.
Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets
fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav.Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2025-01-28. Välkommen med din ansökan!
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924) Arbetsplats
Örebro universitet Jobbnummer
9684683