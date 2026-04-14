Universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning marknadsföring
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14
På Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö tillsammans med engagerade lärare på både grund- och avancerad nivå. Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad och grundades 2009 och innefattar ämnena arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Handelshögskolans uppdrag är: "Vi utbildar ansvarsfulla, professionella individer och vår forskning gör betydande skillnad i samhället", vilket genomsyrar hela vår verksamhet.
Utbildningen inom företagsekonomi bedrivs främst inom ramen för tre utbildningsprogram: civilekonomprogrammet, fastighetsekonomprogrammet och kandidatprogrammet i företagsekonomi. Utbildning bedrivs också inom ramen för ett antal masterprogram samt inom forskarutbildningen. Inom ekonomiutbildningarna studerar ca 2 000 studenter på olika nivåer. Vid Handelshögskolan finns också utbildningar inom ett antal andra till företagsekonomi relaterade ämnen; bland annat juristprogrammet. Vid ämnet företagsekonomi bedrivs forskning inom redovisning, marknadsföring och management. Flertalet av ämnets forskare är kopplade till Centrum för tjänsteforskning som bedriver världsledande forskning inom sitt område.
Sammantaget gör det att vi erbjuder en livlig arbetsplats med studenter, medarbetare och besökare från världens alla länder. Vi erbjuder också generös semester, friskvårdsbidrag och en förmånlig tjänstepension.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning av studenter på både campus- och distanskurser samt kursadministration. Utbildningsverksamheten bedrivs till största del på svenska men även undervisning på engelska kan förekomma. Undervisningen omfattar framför allt kurser inom marknadsföring, men också att utföra undervisningsinsatser i andra närliggande ämnesområden. Även kursplanering och andra administrativa uppgifter ingår i arbetet. Undervisningen är till största del campusförlagd, vilket kräver en hög närvaro på arbetsplatsen.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Du kommer även delta i och leda tvärvetenskapliga forsknings- och innovationsprojekt i samverkan med offentliga och privata aktörer, med fokus på datadriven utveckling samt utvärdering av digitala tjänsters effektivitet och användarupplevelse hos specifika användargrupper.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har kandidatexamen i företagsekonomi.
Krav är även goda kunskaper i svenska och engelska då undervisning bedrivs på båda dessa språk.
Utöver det krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning:https://www.kau.se/files/2026-03/9_26
Bedömningsgrunder
Av särskild vikt
Pedagogisk skicklighet
Erfarenhet av egen forskning och vetenskaplig produktion.
Erfarenhet av att designa, planera och genomföra fältexperiment.
Metodkompetens inom insamling, hantering och analys av omfattande kvantitativa datamaterial.
Av stor vikt
Dokumenterad vetenskaplig eller professionell skicklighet inom människa-teknikinteraktion, inklusive förmåga att analysera och värdera hur tekniska lösningar påverkar människors upplevelser, beteenden och välmående.
Av vikt
God kommunikativ förmåga genom att kommunicera och omsätta kunskap till olika sammanhang och målgrupper.
Erfarenhet av samverkan med externa aktörer eller deltagande i utvecklings- och innovationsprojekt.
Förmåga att använda, tolka och kritiskt värdera biometriska och beteendebaserade mätmetoder för datainsamling i syfte att skapa en helhetsförståelse av användar- eller deltagarupplevelser.
Meriterande
Pedagogiska utnämningar.
Dokumenterad erfarenhet av att jobba i tvärvetenskapliga eller tvärprofessionella grupper. Pågående eller avslutad forskarutbildning.Anställningsvillkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid med tillträde 2026-06-01 till och med 2026-12-31, med eventuell chans till förlängning.Så ansöker du
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:
CV
Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
Kopior av relevanta betyg, examensbevis, och intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
Redogörelse för språkkunskaper
Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef
Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Universitet
http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar
Universitetsgatan 2 (visa karta
)
651 88 KARLSTAD Arbetsplats
Handelshögskolan Kontakt
OFR/S Fackförbundet ST Denita Gustavsson denita.gustavsson@kau.se 054-7001434
9854238