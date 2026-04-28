Universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning i logistik
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Change starts here!
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt rätts- och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som forskare, lärare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Vi är ackrediterade genom AACSB sedan november 2022. Verksamheten bedrivs främst på campus i Kalmar och Växjö.
Ämnesgruppen i logistik/supply chain management består av cirka 10 medarbetare med undervisning och forskning inriktad på samverkan i försörjningskedjor, hållbara transporter och mätning av logistiska prestationer. Institutionen för management erbjuder utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå inom logistik och närliggande ämnen. Mer information se https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/feh/ekonomihogskolan/mot-ekonomihogskolan/logistik/
Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi med inriktning mot logistik (supply chain management)
Placeringsort: Placeringsort Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar ingår resor mellan orterna
Anställningens omfattning: Heltid
Tidsbegränsad anställning: 1 september 2026 t o m 28 februari 2027Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Anställningen innebär undervisning; planering, genomförande och examination på grundnivå och avancerad nivå inom logistikämnet. Undervisningen i logistikämnet sker inom supply chain management, supply chain information systems samt hållbarhet ur ett logistiskt perspektiv, samt består metodmässigt av undervisning inom kvantitativa forskningsmetoder och scenarioanalyser.
Handledning ingår i arbetsuppgifterna. Undervisning sker på engelska, såväl på campus som via webbstudieplats.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har avlagt magisterexamen i företagsekonomi eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk magisterexamen i företagsekonomi.
Utöver visad pedagogisk skicklighet ska den sökande ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 Hp eller bedömts ha motsvarande skicklighet.
Eftersom undervisningen bedrivs på engelska är god förmåga att undervisa samt kommunicera i tal och skrift på engelska ett krav.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. God samarbetsförmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna ska alltid utgöra en bedömningsgrund.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.Kontakt
Prefekt, Pia Nylinder, pia.nylinder@lnu.se
Ämnesföreträdare, Helena Forslund, helena.forslund@lnu.se
HR-partner, Jessica Drott, jessica.drott@lnu.se
Sista ansökningsdag är den 24 maj.
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer - Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.https://lnu.se/forskning/forskningsfinansiering/hr-excellence/
Linnéuniversitetet är en arbetsgivare som uppfyller kraven i den Europeiska stadgan för forskare och följer riktlinjerna för rekrytering. Därför har universitetet fått HR Excellence in Research-certifieringen. Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
https://lnu.se/
351 95 VÄXJÖ
