Universitetsadjunkt i europastudier
2025-12-09
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
I huvudområdet Europastudier vid SOL ingår två program: Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil samt det tvååriga, internationella, engelskspråkiga masterprogrammet Master of Arts in European Studies.
Programmen är tvärvetenskapliga och har särskilt fokus på kultur- och språkstudier. Inom ramen för befintlig utlysning bedrivs undervisning i projektledning på masternivå.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna inom anställningen består av planering, undervisning och examination på kursen Projektledning och kommunikationsstrategier för EU-projekt (EUHR15), 15 hpPubliceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
• avlagd examen på avancerad nivå samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne,
• visad pedagogisk skicklighet,
• erfarenheter av och kompetenser inom projektledning och kommunikativa strategier av relevans för den Europeiska unionens kulturpolitik
Meriterande för anställningen är:
- - erfarenheter av och kompetenser inom kulturbranschen med fokus på arrangemang av stora projekt och event gällande kultur, musik och film
- - god samarbetsförmågaÖvrig information
Anställningen är visstid om 25% med startdatum den 15 januari 2026 eller enligt överenskommelse. För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare Johanna Lindbladh
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om Språk- och litteraturcentrum
Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.
