Universitetsadjunkt i didaktik med inriktning mot svenskämnets didaktik
2026-02-19
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.
Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har ca 250 anställda varav runt 175 lärare/forskare, 45 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.
Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, forskning, administration och handledning. Anställningen avser undervisning i didaktik med inriktning mot svenska, undervisning inom den s k utbildningsvetenskapliga kärnan, handledning och examination av självständiga arbeten på grundläggande och avancerad nivå, samt verksamhetsförlagd utbildning inom grundlärar- och ämneslärarprogrammet. Viss undervisning sker på distans med digitala lärplattformar. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings-, och utvärderingsarbete.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper. Ett krav för denna tjänst är erfarenhet av undervisning vid universitetet på ämnesdidaktiska kurser i svenska, den utbildningsvetenskapliga kärnan, handledning och examination av självständiga arbeten, samt verksamhetsförlagd utbildning inom grundlärar- och ämneslärarprogrammet.
Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en svenskspråkig kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.
Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: Masterexamen, lärarexamen, samt flera års erfarenhet av undervisning i svenskämnet i skolan är meriterande. Samtliga meriter ska vara dokumenterade, så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.
När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen: Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2026-06-30. Omfattningen är 80 %. Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Jonas Almqvist, e-post jonas.almqvist@edu.uu.se
, eller studierektor Niklas Norén, e-post niklas.noren@edu.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast 5 mars 2026, UFV-PA 2026/256
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
