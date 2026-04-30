Universitetsadjunkt i didaktik inrikt mot matematik och specialpedagogik
Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-04-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi i Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har ca 250 anställda varav runt 175 lärare/forskare, 45 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.
Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, administration och handledning inom institutionens kurser. Anställningen avser undervisning i didaktik med inriktning mot matematik på förskollärar- och grundlärarprogrammen samt undervisning inom området pedagogik med inriktning mot specialpedagogik på t ex speciallärarutbildningen eller fristående kurser. Anställningen avser även undervisning på uppdragsutbildningar av olika slag, t ex utbildningar inom specialpedagogik, matematik och utbildningar riktade mot förstelärare. Viss undervisning sker på distans med digitala lärplattformar. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings-, och utvärderingsarbete.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Krav för denna tjänst är både avlagd lärarexamen med inriktning mot matematik och naturvetenskap och speciallärarexamen. Krav är också dokumenterad mångårig erfarenhet av lärararbete i grundskolans låg- och mellanstadium, både i roll som klasslärare och som speciallärare. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången högskolepedagogisk utbildning. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en svenskspråkig kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.
Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: Särskilt meriterande för denna tjänst är flerårig erfarenhet av undervisning i grundskolan inom ämnet matematik. Att ha undervisat barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är också en merit för denna tjänst. Särskilt meriterande för denna tjänst är även flerårig erfarenhet av arbete med uppdragsutbildning på universitet och undervisning inom lärarutbildning.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade, så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen: Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnasav: prefekt Jonas Almqvist, e-post: jonas.almqvist@edu.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast 18 maj 2026, UFV-PA 2026/600.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
)
751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi Jobbnummer
9884055