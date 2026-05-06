Universitetsadjunkt i civilrätt med inriktning mot arbetsrätt
2026-05-06
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Juridiska institutionen ingår i fakulteten Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Med cirka 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet med huvudområdena - ekonomi och juridik - har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 100 handelshögskolor i världen som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. För mer information se gu.se/handelshogskolan
Vid Juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt Juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.law.gu.sePubliceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består framför allt av undervisning och examination i civilrätt och arbetsrätt. Arbetet bedrivs på Juristprogrammet och på institutionens utbildningsuppdrag på Handelshögskolans ekonomprogram. Det kan också vara aktuellt med undervisning och examination inom ramen för andra externa utbildningsuppdrag eller fristående kurs.
Undervisning och examination bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare. Undervisning bedrivs dels i sal, dels med digitala hjälpmedel på distans.Kvalifikationer
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning som universitetsadjunkt. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har juristexamen eller motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Vi fäster stor vikt vid att den som anställs har de personliga egenskaper som krävs för anställningen. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor är ett krav, liksom förmågan att agera självständigt och driva frågor på egen hand. Goda kunskaper i svenska språket är en förutsättning för anställningen.
Universitetet kommer i denna rekrytering att göra en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning fram till och med 2027-06-30, 25% vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Tillträde enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter för anställningen
Information om anställningen lämnas av prefekt Therese Bäckman, therese.backman@law.gu.se
.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av personalhandläggare Mattias Fogelberg, mattias.fogelberg@law.gu.se
.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokandeSå ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-05-27
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
