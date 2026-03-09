Universitetsadjunkt i biomedicinsk laboratorievetenskap, klinisk fysiologi
Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ger akademiska utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.
Har du klinisk erfarenhet och ett genuint pedagogiskt intresse får du nu möjligheten att undervisa och forma framtidens biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi! Ta chansen att bli en del av vårt fantastiska team på AKD!
Avdelningen för klinisk diagnostik (AKD) ansvarar för tre grundutbildningsprogram där vi utbildar röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker med två inriktningar, klinisk fysiologi och laboratoriemedicin.
Avdelningen ansvarar också för tre utbildningar på avancerad nivå, magisterprogram med inriktning radiografi, biomedicinsk laboratorievetenskap inriktning klinisk fysiologi och laboratoriemedicin.
Vill du vara en del av en organisation som sätter människan i fokus? Vid Jönköping University (JU) arbetar vi utifrån vår vision "People First", där vi strävar efter att skapa en inkluderande och hållbar framtid för studenter, personal och samhället i stort. Genom ett tillitsbaserat arbetssätt stärker vi vårt samarbete och förmågan att möta framtidens utmaningar.
Vad erbjuder vi?
Som universitetsadjunkt inom biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi, kommer du att undervisa både teoretiskt och praktiskt genom föreläsningar, workshops och kliniska färdighetsövningar. Undervisningen sker på distans, men den kliniska färdighetsträningen utförs på campus i Jönköping. Arbetsuppgifterna inkluderar även bedömning av studenters arbeten, kursutveckling och administration.
Du kommer få möjlighet att arbeta i en dynamisk och stimulerande miljö tillsammans med kollegor från olika professioner. Avdelningen står för gedigen kompetens och har bra förutsättningar för att såväl personal som studenter ska utvecklas. Anställningen erbjuder goda möjligheter för en engagerad och motiverad person att påverka och utveckla utbildningen och bli en del av vårt fantastiska team. Du kommer få möjlighet att aktivt bidra till och medverka i spännande fackhögskole- och JU-gemensamma åtaganden.
Anställningen innebär arbete på plats på campus med möjlighet till distansarbete.
Vem söker vi?
För att vara behörig till tjänsten som universitetsadjunkt krävs att du är legitimerad biomedicinsk analytiker med magisterexamen samt minst två års praktisk erfarenhet inom klinisk fysiologi, ekokardiografi, kärlultraljud, arbetsprov, EKG, spirometri eller ergospirometri.
Vi söker dig som är engagerad och pedagogisk med ett genuint intresse för att utbilda och handleda studenter. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta både inom akademin och med yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.
Vidare är du strukturerad, ansvarstagande och kan genomföra undervisning på ett inspirerande och kvalitetsmedvetet sätt, samtidigt som du bidrar med en positiv inställning, flexibilitet och vilja att skapa en stimulerande och inkluderande lärandemiljö. I rollen värdesätts även en analytisk och lösningsorienterad förmåga, då dessa egenskaper är viktiga för att bidra till utvecklingen av vårt utbildningsprogram.
För tjänsten krävs genomgången utbildning i högskolepedagogik eller motsvarande kompetens. Om den pedagogiska kompetensen har förvärvats på annat sätt förväntas du genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första anställningsåren. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som universitetsadjunkt vid Jönköping University, se tillämpliga delar i https://ju.se/download/18.44c54c5f18bb4becfe24b7c/1746693117120/BestÃ¤mmelser
fÃ¶r anstÃ¤llning av lÃ¤rare vid JÃ¶nkÃ¶ping University - AnstÃ¤llningsordning.pdf
Information
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid 100% med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan senast 12 april.
Ansökan ska omfatta följande, bilagor föredras i PDF-format:
- Personligt brev
- CV
- vidimerade intyg och examensbevis
- Styrkt meritförteckning
- Kontaktuppgifter till minst tre referenser
Varför ska du välja oss?
Här hittar du gemenskap i en utvecklingsinriktad grupp som har stort engagemang i sitt arbete och har roligt tillsammans. Du arbetar här i nära samverkan med omgivande samhälle/praktiken, där du ges möjlighet att utvecklas i rollen både genom undervisning och forskning, såväl nationellt som internationellt.
Läs mer om våra villkor och förmåner, exempelvis förmånliga statliga avtal när det gäller löne-, pension- och anställningsvillkor. Läs mer på https://ju.se/om-oss/jobba-pa-ju/ju-som-arbetsplats.html
Vid Jönköping University arbetar människor från världens alla hörn inom flera olika områden med en stor samlad kompetens. Detta skapar en kreativ och stimulerande miljö att verka inom och ger en härlig känsla när man går till jobbet!
Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på https://ju.se/ Ersättning
