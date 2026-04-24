Universitetsadjunkt - inriktning mot social hållbarhet i Öst- & Sydöstasien
2026-04-24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid Centrum för öst- och sydöstasienstudier (CÖS), en av enheterna inom Historiska institutionen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Centret grundades 1997 för att främja och utveckla forskning och utbildning i Sverige om det samtida Öst- och Sydöstasien; dess snabbt föränderliga samhällen, ekonomier och politiska system. CÖS är en tvärvetenskaplig nod som aktivt bygger nya samarbeten med institutioner och forskare i Asien och andra delar av världen.
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss | Lunds universitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för, undervisa och examinera på kursen Social Movements in East and South-East Asia. Undervisning sker på engelska. Kursens tema knyter an till CÖS arbete med frågor som rör social hållbarhet.
Utöver detta kan vissa administrativa uppgifter och koordinering av olika aktiviteter vid CÖS tillkomma. En mindre del forskningsrelaterade uppgifter med inriktning på social hållbarhet i Öst- och Sydöstasien kan ingå.Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Examen på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt samt annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
Kinesiska på tillräcklig nivå för att kunna hålla sig uppdaterad om aktuella utvecklingar inom sociala rörelser i Kina och Taiwan.
God pedagogisk förmåga och tidigare erfarenhet av undervisning inom högre utbildning.
Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till en inkluderande akademisk miljö.
Expertis och undervisningserfarenhet inom regionala eller länderstudier, helst asienstudier.
Kunskaper i andra Öst- och sydöstasiatiska språk (utöver kinesiska) av relevans för anställningens undervisningsfokus.Övrig information
Anställningen är ett vikariat som universitetsadjunkt på 45 % under perioden 1 augusti - 31 december 2026.
Ansökan ska lämnas in via Lunds universitets rekryteringssystem. Din ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev där du beskriver ditt intresse för tjänsten och hur dina kvalifikationer motsvarar kraven.
Ett CV med fullständig publikationslista och undervisningserfarenhet.
Kopior av examensbevis och andra dokument du önskar åberopa.
Välkommen med din ansökan!
Humanistiska och teologiska fakulteterna har sju institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Historiska institutionen utgör en av sju institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 100 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
