Universitets-ST läkare i norra sjukvårdsregionen
2025-10-24
Anställningen innebär forskningstid på 50% i fyra år eller 33% i sex år med klinisk specialisttjänstgöring (ST) inom den valda specialiteten på återstående tid. Efter fyra respektive sex år övergår anställningen till vanlig ST-läkare på 100% för återstoden av tiden fram till specialistbevis. Tiden som universitets-ST-läkare kan förlängas genom att innehavaren själv ordnar finansiering av forskningsdelen i anställningen. Inom Norra sjukvårdsregionen finns centrala sökbara forskningsmedel i ALF-systemet särskilt avsatta för disputerade juniora forskare (enligt vetenskapsrådets definition) med möjlighet till treåriga projektanslag som även får användas för egen lön.Kvalifikationer
Legitimerad läkare som disputerat och avser fortsätta forska på postdoktoral nivå och har en högst 3 år gammal doktorsexamen.
Legitimationsdatum senast 2026-08-31 och doktorsexamen 2022-11-03 eller senare, dock allra senast vid sista ansökningsdag 2024-11-16. Som avräkningsbar tid efter disputation räknas föräldraledighet, sjukdom, plikttjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, utländsk postdoc samt studier på läkarprogram och AT.
Om sökanden som redan innehar anställning som ST-läkare i berörda regioner beviljas anställning, ändras nuvarande anställning till Universitets-ST-läkare. För att komma i fråga som redan anställd ST-läkare krävs att en hinner nyttja hela den avsatta tiden som Universitets-ST-läkare innan specialistbevis. Av det följer att hen inte får ha mindre än 24 månaders klinisk tjänstgöring på heltid kvar av sin påbörjade ST vid tillträde. Kvarstående tid till specialistbevis ska anges och räknas från och med tillträdesdatum.
Projektet bedöms efter nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, den sökandes kompetens liksom projektets genomförbarhet.
Ansökningar om universitets-ST bedöms av en bedömargrupp, utsedd av ALF-kommittén, med representanter för Umeå universitet samt regioner i norra sjukvårdsregionen. Slutgiltig ranking av ansökningarna kommer att, på bedömargruppens förslag, fattas i ALF-kommittén.
För att komma i fråga krävs att forskningen förläggs till Medicinska fakulteten vid Umeå universitet och faller inom ramen för ALF, dvs. klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patient- eller befolkningsnytta och relevans för hälso- och sjukvården, och/eller transnationell forskning med tydlig klinisk relevans.
ÖVRIGT
OBS! Den sökande ska utöver den elektroniska ansökan bilägga följande bilagor i en länk som kommer att mejlas inom ett par dagar efter att du har skickat in ansökan.
1) fullständig meritförteckning inkl kopia på legitimationsbevis och bevis på doktorsexamen.
2) publikationslista (samtliga publikationer ska anges; referentgranskade vetenskapliga originalarbeten i internationella tidskrifter anges separat först; fullständig författarförteckning för varje publikation)
3) forskningsprogram på högst 10 sidor (svenska eller engelska). Forskningsprogrammet måste innehålla en kalkyl för hur den planerade forskningen är tänkt att finansieras (utöver egen tid som alltså är finansierad i anställningen). Forskningsprogrammet ska innehålla tydlig redogörelse för den egna rollen i forskningen (anges under egen rubrik). Etik ska kommenteras under egen rubrik.
Var noga med att i forskningsprogrammet tydliggöra forskningens koppling till Medicinska fakulteten vid Umeå universitet, samt tydliggöra universitetets roll, i de fall delar av studierna geografiskt utförs på annan plats än i Umeå eller på någon av universitetets tre regionala noder för medicinsk forskning i Sundsvall, Östersund eller Sunderbyn.
Förmåner och lönebildning följer respektive regions beslut.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
