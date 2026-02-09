Univ.lektor i Kördirigering med inriktning mot kyrkomusik, Musikhögskolan
Lunds Universitet / Högskolejobb / Malmö Visa alla högskolejobb i Malmö
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Malmö
, Lund
, Höör
, Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Musikhögskolan i Malmö söker universitetslektor i kör med inriktning mot kyrkomusik
Anställningens omfattning är 30 %.
Anställningen är tills vidare från och med 2026-08-10Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Undervisning i kör, körmetodik, körsång, dirigeringsteknik
• administrativt arbete/del av kursledaransvar för utbildningarna i kyrkomusik
• deltagande i antagningsprov, examination och liknande arbetsuppgifter.
I arbetsuppgifterna ingår också att, tillsammans med kollegor, stimulera den konstnärliga och pedagogiska utvecklingen av musikerutbildningen såväl som ämnet.
Behörighet
• Examen på avancerad nivå från musikhögskola eller annan högre utbildning i musik
• stor erfarenhet och yrkesverksamhet som körledare på hög konstnärlig nivå med djup förankring inom kyrkomusik
• dokumenterad erfarenhet av undervisning i ämnet inom högre musikutbildning
• erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter som är relevanta för anställningen
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift.
För anställningen krävs också att du har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor, eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper. Om särskilda skäl finns kan den som anställs genomgå utbildningen under de två första åren.
Bedömningsgrunder
Följande kommer att utgöra grund för bedömning
• god nivå som konstnärlig utövare, dokumenterad och gärna vitsordad,
• god pedagogisk förmåga, vilket innebär att utveckla och leda undervisning och annan
pedagogisk verksamhet, på olika nivåer och med varierade undervisningsmetoder
• god förmåga att sprida engagemang och intresse för anställningens ämnesområden samt förmåga att engagera och inspirera studenter till eget lärande
• god förmåga att planera, strukturera och genomföra utbildning på hög nivå
• god förmåga att samverka med det omgivande kulturlivet.
Ett brett nätverk både nationellt och internationellt inom konstnärlig verksamhet, företrädesvis inom musik- och scenkonstområdet, samt erfarenhet av inspelnings- och ljudteknik är meriterande.
Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga samt hur du genom din erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka ämnesområdet inom institutionen, samt bidra till dess framtida utveckling.
Instruktioner för ansökan
Vid ansökan ska den https://lu.box.com/s/zs2tw55y2gqg15w5rqav2sxw0ol6sxu7
användas. Ladda upp dina handlingar som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan
Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.
Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker, tonsättare/arrangörer och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och över 1000 studerande och erbjuder en kreativ och stimulerande miljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid institutionen ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Musikhögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/373". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Almaz Yebio almaz.yebio@mhm.lu.se +4640325465 Jobbnummer
9729826