Univ.adjunkt i Samhällsinriktad musik & konstnärligt medborgarskap
2026-02-09
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Musikhögskolan i Malmö söker universitetsadjunkt i samhällsinriktad musik och konstnärligt medborgarskap
Anställningens omfattning är 80 % med placering vid Musikerutbildningarna.
Anställningen är tillsvidare från och med 2026-09-01 eller efter överenskommelse.
• undervisning och kursansvar inom ämnesområden med inriktning mot samhällsorienterad musik och konstnärligt medborgarskap vid musikerutbildningarna.
• handledning och examination av examensarbeten,
• administrativt arbete och kursledarskap,
• samverkan med nationella och internationella institutioner och nätverk inom musiklivet
• deltagande vid antagningsprov, juryarbete och liknande arbetsuppgifter,
• planering och genomförande av projekt samt gästlärarbesök inom ämnesområdet,
• aktivt arbete med den konstnärliga och pedagogiska utvecklingen av musikerutbildningarna.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i samhällsinriktad musik och konstnärligt medborgarskap är du som har:
• examen på avancerad nivå från musikerutbildning eller annan högre utbildning i musik,
• omfattande och pågående verksamhet som musiker på hög konstnärlig nivå med djup förankring inom västerländsk konstmusik,
• väl dokumenterad erfarenhet av undervisning inom program i högre musikutbildning,
• visad pedagogisk skicklighet,
• god kännedom om västerländsk konstmusik som musikalisk utövare,
• erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter som är relevanta för anställningen,
• goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift,
• dokumenterad erfarenhet av projektledning, konsertproduktion inom västerländsk konstmusik och internationella projekt.
För anställningen krävs också högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor, eller att du på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper. Om särskilda skäl finns kan den som anställs genomgå utbildningen under de två första åren.
Sökande ska också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet från undervisning i ämnet inom högre utbildning i musik.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av kvalitetsarbete inom högre musikutbildning
• erfarenhet av interkulturellt och tvärvetenskapligt samarbete.
Bedömningsgrunder
• god nivå som konstnärlig utövare, dokumenterad och gärna vitsordad, med bred genremässig kännedom om och repertoar inom västerländsk konstmusik,
• god pedagogisk förmåga, vilket innebär förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,
• god kommunikativ förmåga med tydligt engagemang och intresse för anställningens ämnesområden samt förmåga att engagera och inspirera studenter till eget lärande.
Ett brett nätverk inom konstnärlig verksamhet, företrädesvis inom internationell högre musikutbildning, är också meriterande.
Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga samt till hur du genom din erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka ämnesområdet inom institutionen och bidra till dess framtida utveckling.Övrig information
Intervju och undervisningsprov planeras till vecka 10 och 11.
Instruktioner för ansökan
Vid ansökan ska den https://lu.box.com/s/zs2tw55y2gqg15w5rqav2sxw0ol6sxu7
användas.
Ladda upp dina handlingar som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan
Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.
Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker, tonsättare/arrangörer och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och över 1000 studerande och erbjuder en kreativ och stimulerande miljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid institutionen ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Musikhögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät.
