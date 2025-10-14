United Fashion söker butikssäljare med inköpsansvar!
Är du en engagerad säljare med passion för mode, stil och personlig service och lockas av att få ta ansvar för inköp? Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vårt team i hjärtat av Göteborg!
Som butikssäljare med inköpsansvar arbetar du både direkt med försäljning och kundmöten i vår dambutik, samtidigt som du deltar i inköpsarbetet och hjälper till att välja ut kollektioner. Du skapar inspirerande kundmöten, ser till att butiken alltid håller högsta standard och bidrar till en upplevelse som överträffar kundens förväntningar. Som vårt ansikte utåt är du en självklar ambassadör för United Fashion och levererar service med engagemang och känsla. Utöver den dagliga driften deltar du aktivt i inköpsarbetet, med bland annat två större inköpsperioder per år. Rollen är varierande och dynamisk, med fokus på kund, försäljning och stil. Publiceringsdatum2025-10-14Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning i butik, gärna inom konfektion eller exklusivt mode och som har känsla för stil, passform och kundrelationer. Har du arbetat med inköp tidigare, eller har ett naturligt intresse för den delen av branschen, är det ett stort plus. Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper.
Vi tror att du:
* Har ett genuint intresse för mode och människor
* Är social, utåtriktad, trygg i dig själv och har lätt för att skapa förtroende
* Har känsla för kvalitet och detaljer samt produktkunskap inom textil
* Är strukturerad, ansvarstagande och drivs av att arbeta både självständigt och i team
* Trivs i en miljö där det är högt i tak och nära mellan kollegor och kunder
Vi erbjuder
Hos oss får du en central roll i ett välrenommerat företag med starka varumärken och trogna kunder. Du får möjlighet att växa med ansvar och vara med och forma dambutikens fortsatta utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med sex månaders provanställning, med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Öppettiderna är måndag till fredag 9.30-18.00, lördagar 10.30-16.00. Butiken är stängd på söndagar, röda dagar och håller även sommarstängt under juli månad. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar United Fashion med Retail Staffing. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Julia Stranne.
Vi intervjuar kandidater löpande, därför är du varmt välkommen med din ansökan redan idag!
United Fashion är en exklusiv multibrandbutik som erbjuder handplockade kollektioner för både dam och herr. Vi guidar våra kunder till en stil som speglar deras personlighet och vardag, med plagg av hög kvalitet och en service som verkligen gör skillnad. Vår butik kännetecknas av kvalitet, personlig service och långsiktiga kundrelationer. Vi är ett sammansvetsat team med familjär stämning och genuin kärlek till mode. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
