Unit Accounting Responsible till världsledande bolag i Södertälje
Till vår kund, ett världsledande företag inom lastbils- och busstillverkning tillsätter SJR nu en Unit Accounting Responsible till en av vår kunds redovisningsenheter. Företaget sitter i fina lokaler i Södertälje med bra kommunikationer. Detta är ett konsultuppdrag på inledningsvis 6 månader med start så snart som möjligt. För rätt person finns möjligheten därefter att bli förlängd på uppdraget. Företaget tillämpar en hybrid modell där du förväntas jobba på plats i Södertälje ca 2-3 dagar i veckan. Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult med tjänstepension enligt kollektivavtal.Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Rollen som Unit Accounting Responsible innebär dels arbetsuppgifter som bank- och kontoavstämningar, löpande bokföring samt bokslut och koncernrapportering. Rollen innebär också att du kommer ansvara för att aktivt driva förbättringar inom området för redovisning och rapportering genom projekt och andra förbättringsgrupper där det är viktigt att omvandla behov till tydliga mål och leveranser.
Ansvarsområden
• Löpande bokföring
• Avstämningar och bokslutsarbete
• Koncernrapportering månadsvis
• Bank och kontoavstämningar
• Effektiviseringsarbete och processutveckling
Lämplig bakgrund
Vi tror att du har någon form av eftergymnasial utbildning inom ekonomi och ca 2-3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du talar och skriver flytande på svenska & engelska samt är duktig på Excel. Har du erfarenhet av affärssystemet Oracle är det starkt meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen är du en positiv och nyfiken person som kommer med förslag till förbättringar och förändringar. Vi önskar att du är driven, noggrann och strukturerad. Du ser vad som behöver göras samtidigt som du är dina kollegor behjälplig vid behov. Ekonomyrket är ett serviceyrke och du har många kontaktytor ute i organisationen och måste därför trivas med det.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-01-08.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som hjälper dig med dina utmaningar.
