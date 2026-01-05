Uniper söker flera stationstekniker till OKG AB i Oskarshamn
2026-01-05
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där teknisk kompetens, ansvar och säkerhet är grundläggande? Hos oss får du möjlighet att successivt bygga djup kunskap inom kärnteknisk drift och bidra till en stabil elförsörjning som samhället kan lita på, dygnet runt.
Vi söker nu flera stationstekniker till vår verksamhet i Oskarshamn. Rollen passar dig som har ett tekniskt intresse, trivs med att samarbeta med andra samt gillar struktur och tydliga arbetssätt.
Det är vi som är Uniper, ett internationellt energiföretag som driver utvecklingen mot fossilfri elproduktion. Vi är stolta över att vi två år i rad har blivit utsedda till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i Nyckeltalsinstitutets mätning. Vår framgång bygger på en arbetsplats där människor med olika perspektiv, tankesätt, kompetenser och erfarenheter möts. Vi tror på en arbetsplats där varje människa kan bidra med något värdefullt. Där alla känner sig lika uppskattade och respekterade, oavsett om man arbetar vid våra produktionsanläggningar, kontoret eller hemma. I vårt arbete för en hållbar framtid är en stark och integrerad säkerhetskultur grundläggande, vilket speglar vår företagskultur och engagemang i allt vi gör. Det är så vi utvecklas som företag och skapar en framtid tillsammans. Vi kallar det för Uniper Way, vår företagskultur. Vi tror att vägen till en hållbar framtid går genom att steg för steg utveckla och förändra, genom att sätta upp mätbara mål som vi uppnår tillsammans. Tror du också på en fossilfri framtid? Följ med oss på vår resa. The beating heart of Energy!
Din roll hos oss
Som stationstekniker är du en viktig del av den dagliga driften av anläggningen. Du ingår i ett av sju skiftlag som tillsammans ansvarar för övervakning och manövrering av reaktor- och turbinanläggningen. Arbetet sker i team med tydliga roller, där ansvar och beslut vilar på etablerade arbetssätt och samarbete i skiftlaget.
Varje skift inleds med en strukturerad överlämning från föregående skiftlag. Därefter tar ni vid planerat arbete, ronderar anläggningen, övervakar processer och genomför operativa uppgifter enligt fastställda rutiner och instruktioner.
Du tillhör en större driftenhet med omkring 80 medarbetare som arbetar skift. Varje skiftlag består av 6-10 personer, inklusive skiftchef, reaktor- och turbinoperatörer samt stationstekniker. I rollen har du ett nära samarbete med kollegor inom driftorganisationen samt viktiga kontaktytor mot underhålls- och strålskyddspersonal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stationstekniker kommer du bland annat att:
Provköra processystem och komponenter
Övervaka och följa upp processfunktioner samt medverka vid driftomläggningar
Hantera och bidra till lösning av störningar i anläggningen
Delta i utveckling och förbättring av rutiner, instruktioner och arbetssätt
Medverka i utbildning och återträning för att upprätthålla och utveckla kompetens
Arbetet sker i treskift (förmiddag, eftermiddag och natt). Skiftschemat innehåller även dagtidsperioder, exempelvis för årlig träning och kompetensutveckling. Du rapporterar till skiftchefen i ditt skiftlag.
Vad vi erbjuder
En gedigen intern utbildning där du successivt bygger upp din kompetens och lär dig anläggningarnas uppbyggnad och funktion i detalj
En trygg och trivsam arbetsmiljö med tydliga arbetssätt och stark säkerhetskultur
Kollegor med hög kompetens och en kultur som präglas av samarbete och kunskapsdelning
Goda möjligheter att utvecklas inom olika roller i driften över tid
För dig som har intresse och ambition finns även möjlighet att på sikt ta dig an mer ledande uppdrag. Du kan få möjlighet att delta i konferenser och mässor samt representera verksamheten i olika sammanhang.
Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bl.a. av regler kring säkerhetsskydd, exportkontroll och nukleär icke-spridning. Vi kommer därför att genomföra säkerhetsprövning av alla våra tjänster och komplettera med registerkontroll för säkerhetsklassade befattningar, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen. Uniper är en del av samhällskritisk verksamhet i Sverige varför den här befattningen kan omfattas av krigsplacering. Eventuell hälsoundersökning inklusive drogtest kan också vara aktuellt innan anställning
Vem vi söker
Vi söker dig som vill arbeta i en samhällsviktig och säkerhetskritisk verksamhet med höga krav på kvalitet och säkerhet. Du förstår värdet av struktur, ordning och noggrannhet och arbetar metodiskt enligt etablerade arbetssätt.
Du har ett tekniskt intresse och en nyfikenhet som driver ditt lärande. Rollen kräver tålamod och långsiktighet - det tar tid att bli trygg i arbetet - och vi ser att du har viljan att kontinuerligt utveckla din kompetens. Genom utbildning och erfarenhet bygger du trygghet i din roll och bidrar till en säker och stabil drift, även när verksamheten ställs inför nya eller oväntade situationer.
Eftersom arbetet sker i team och omfattar många kontaktytor är god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt viktigt. Du har lätt för att ta till dig information och trivs med att arbeta enligt regler, rutiner, checklistor och instruktioner.Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Gymnasieexamen med inriktning teknik eller naturvetenskap, alternativt eftergymnasial utbildning (högskola/universitet eller KY/YH) med inriktning mot drift
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, i tal, skrift och läsförståelse
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av övervaknings- eller driftarbete inom kraft-, energi- eller processindustri
Erfarenhet av skiftarbete, inklusive nattarbete
Godkända betyg i följande gymnasiekurser (bifoga betyg i ansökan): Gamla systemet: Kemi A, Fysik B, Matematik D. Nya systemet: Kemi 1, Fysik 2, Matematik 3cSå ansöker du
Vi söker flera personer till denna roll och välkomnar kandidater med olika bakgrund som uppfyller kraven. Låter detta som en möjlighet för dig? Varmt välkommen in med din ansökan som vi gärna ser innehåller CV, personligt brev och relevanta betyg.
OKG - en naturlig del av framtidens energilösningar
OKG är ett kärnkraftsbolag inom Uniper. Företagets fossilfria elproduktion bidrar till elförsörjningen och motverkar också den globala uppvärmningen. Vi är övertygade om att kärnkraft är en oumbärlig teknik för att nå de övergripande klimatmålen och hantera klimatutmaningen. Därför stöttar vi utveckling inom området och arbetar också med effektiv och säker nedmontering av anläggningar som inte längre är i drift, som en naturlig del i vårt ansvarstagande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
