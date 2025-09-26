Uniper söker en Drifttekniker till Karlshamnsverket
Brapersonal Sverige AB / Driftmaskinistjobb / Karlshamn Visa alla driftmaskinistjobb i Karlshamn
2025-09-26
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brapersonal Sverige AB i Karlshamn
, Ronneby
, Karlskrona
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige
Hej!
Det är vi som är Uniper, ett internationellt energiföretag som driver utvecklingen mot fossilfri elproduktion. Vi är stolta över att för tredje gången blivit utsedda till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i Nyckeltalsinstitutets mätning. Vår framgång bygger på en arbetsplats där människor med olika perspektiv, tankesätt, kompetenser och erfarenheter möts. Vi tror på en arbetsplats där varje människa kan bidra med något värdefullt. Där alla känner sig lika uppskattade och respekterade, oavsett om man arbetar vid våra produktionsanläggningar, kontoret eller hemma. Det är så vi utvecklas som företag och skapar en framtid tillsammans. Vi kallar det för Uniper Way, vår företagskultur. Vi tror att vägen till en hållbar framtid går genom att steg för steg utveckla och förändra, genom att sätta upp mätbara mål som vi uppnår tillsammans. Tror du också på en fossilfri framtid? Följ med oss på vår resa. Energy evolution starts with U!
Din roll hos oss
Vi söker dig som vill arbeta som Drifttekniker på ett topp- och reservkraftverk i vackra Blekinge. Du kommer att arbeta i ett litet teknikintensivt team där relationer till kollegorna är viktiga för att verksamheten ska fungera. Arbetsuppgifterna är varierande och situationsanpassade.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som drifttekniker på Karlshamnsverket är övervakning och tillsyn av pann-, turbin- och bergrumsanläggningar samt yttre anläggningar. Arbetet innehåller såväl återkommande rutinarbete som problemlösning och snabba tempoväxlingar. Vi arbetar i 3-skift. Anläggningen är komplex vilket ställer stora krav på din ambition och vilja att förstå hur allt hänger samman. Du kommer erbjudas möjlighet att växa in i rollen för att succesivt kunna ta alltmer ansvar.
Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bl.a. av regler kring säkerhetsskydd, exportkontroll och nukleär icke-spridning. Vi kommer därför att genomföra säkerhetsprövning av alla våra tjänster och komplettera med registerkontroll för säkerhetsklassade befattningar, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen. Eventuell hälsoundersökning inklusive drogtest kan också vara aktuellt innan anställning.
Vem vi söker
Vi söker dig som är omtänksam och delaktig i att skapa teamkänsla. Du tar egna initiativ och ser vad som behöver göras i det dagliga arbetet. Du är inte i behov av detaljstyrning från ansvarig chef. Du har ett genuint teknikintresse som driver dig att ta reda på hur kraftverksprocessen fungerar både på system- och komponentnivå.
Din utbildning kan vara drifttekniker- eller driftingenjörsutbildning inom energi eller motsvarande. Eller kanske är du sjöingenjör eller underhållsingenjör, vilket också är bra grund att stå på för denna tjänst.
Vi ser gärna att du har relevant erfarenhet från liknande verksamhet och att du har en dokumenterad förståelse kring värmekraftsanläggningars egenskaper och funktion. Men det vi fäster störst vikt vid är dina personliga egenskaper som t ex egen drivkraft och att du är kommunikativ, analytisk och gillar all form av samarbete.
Vi erbjuder lön, förmåner och kompetensutveckling
Våra anställda är vår viktigaste tillgång. Därför erbjuder vi personalförmåner och arbetsvillkor för att du som anställd ska kunna göra ett bra jobb.
Lön En bra arbetsinsats ska löna sig. Vi erbjuder lön som utgår från din erfarenhet, ditt ansvar och din arbetsinsats.
Trygghet Att arbeta hos oss ska kännas både utvecklande och tryggt. Vi ser till att alla våra anställda får bra försäkringar och pensionslösningar.
Familj Barn är en naturlig del av livet. Vi erbjuder alla anställda med barn extra ekonomiskt stöd under tiden man är föräldraledig.
Flexibilitet Det är viktigt med balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder arbetstidsförkortning.
Utveckling Vi gillar innovation och utveckling. Hos oss får du hjälp med bidrag till studier och verktyg som mentorskap och coaching.
Hälsa Jobb och hälsa hänger ihop. Vi erbjuder alla anställda företagshälsovård, friskvårdsbidrag, fri medicin, läkarvård samt ett årligt ekonomiskt stöd via "Uniper-kontot".
Kontaktinformation
Lena Brantberg, BraPersonal Sverige AB lena.brantberg@brapersonal.nu
, 070- 350 89 09.
Henrik Pagels, Driftchef, Karlshamnsverket, 070- 655 58 74 Anders Fransson, Gruppchef/Skiftingenjör, 070-655 57 44 Fackliga kontaktpersoner: Per Gustafsson, Svenska Elektrikerförbundet, 070-536 29 51 Publiceringsdatum2025-09-26Så ansöker du
Eftersom vi tillämpar löpande urval och intervjuer sker löpande vill vi gärna ha din ansökan snarast.
I rekryteringen samarbetar Sydkraft Therminal Power AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Sydkraft Therminal Power AB.
Vi på Uniper strävar efter att spegla hela samhället och välkomnar därför sökanden som breddar vår mångfald. Vi är en internationell energikoncern med verksamhet i mer än 40 länder och med cirka 7 000 anställda. I Sverige är vi en stor elproducent för industri och samhälle - och garant för trygg och stabil elförsörjning. Vi har produktionsanläggningar runt om i landet med fossilfri vattenkraft och kärnkraft samt ansvar för Nordens största topp- och reservkraft. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brapersonal Sverige AB
(org.nr 556745-7279), http://www.brapersonal.nu/ Arbetsplats
BraPersonal Kontakt
Lena lena.brantberg@brapersonal.nu 0703508909 Jobbnummer
9529562