Unikas LSS-korttidshem Bränningevägen/Stålbogavägen söker Stödassistenter
Vikarier som stödassistent med god chans till fast schemarad sökes till nedanstående korttidsverksamheter.
Unika Stålbogavägens korttidshem
Unikas Stålbogvägen korttidshem ligger i Bandhagen På vårt korttidsboende anpassas både miljö och stöd utifrån varje barns individuella behov. Vi skräddarsyr aktiviteter och vistelsen hos oss utifrån vad barnen själva tycker om att göra och vi uppmuntrar till både fysiska och lugna aktiviteter. Varje barn och ungdom möts med stor lyhördhet och respekt.
Unika Bränningevägens korttidshem
Unikas Bränningevägens korttidshem ligger i Årsta. Hos oss får barn och ungdomar en trygg och meningsfull vistelse där både miljö och stöd anpassas efter varje individs behov. Vi erbjuder aktiviteter utifrån barnens egna intressen och uppmuntrar både fysiska och lugna alternativ. Varje barn och ungdom bemöts med stor lyhördhet, respekt och ett varmt engagemang från våra medarbetare.
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Du är relationsskapande, lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som uppskattar omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Meriterande om du därtill har:
Erfarenhet av LSS, AKK och lågaffektivt bemötande.
Arbetat med komplexa stödbehov.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat som Stödassistent med god chans till fast schemarad Arbetstid: Arbetstid kan innefatta vardag, kväll, helg och/eller natt) Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Unika är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2026-03-06 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Gabriel Nordenankar, gabriel.nordenankar@unika.se Så ansöker du
