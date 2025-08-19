Unikas LSS-boende Sparvsångsvägen i Linghem söker stödassistent och vika...
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2025-08-19
Om Unika Sparvsångsvägen
Unika Sparvsångsvägen är en gruppbostad med fem platser enligt LSS 9§9. Gruppboendet ligger i ett trevligt bostadsområde i Linghem med närhet till naturen.
Här arbetar stödpedagoger och stödassistenter som finns tillgängliga dygnet runt. Våra medarbetare har kunskaper i tydliggörande pedagogik, är engagerade och lyhörda och lägger stor vikt på bemötande. Medarbetarnas förhållningssätt är lösningsfokuserat och bygger på styrkor och intressen hos individen. Vi lägger stort fokus på värderingsarbete.
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.
Kvalifikationer Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Meriterande om du därtill har Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Arbetat med komplexa stödbehov.
Anställningsvillkor Anställningsform: Vikariat som kan leda till tillsvidareanställning Tjänstgöringsgrad: Enligt överenskommelse Arbetstid: Dag, kväll, helg med sovande jour Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Unika är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 21 september men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Sofia Lundberg, verksamhetschef 072- 172 79 15
Malin Åkeson, plats ansvarig samordnare 076 - 621 70 05 Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Kontakt
Sofia Lundberg sofia.lundberg@unika.se Jobbnummer
9464961