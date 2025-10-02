Unikas LSS-boende söker timvikarie till enskild kund
Om Unika LSS, Segerstadsvägen
Unika LSS på Segerstadsvägen består av två gruppbostäder och en daglig verksamhet belägen på Hovsaga i Växjö. Verksamheterna omfattar 9 platser totalt och vi söker nu efter två timvikarier till en specifik kund på boendet med eventuell möjlighet till fast tjänst. Viktigt att läsa hela annonsen innan man söker detta arbete då jobbet innefattar arbete med en person med flera utmanande beteenden.
Om rollen som Boendestödjare
Som boendestödjare kommer du att arbeta med att erbjuda en meningsfull och förutsägbar vardag med mycket struktur för de som bor hos oss.
Vårt arbete anpassar vi utifrån varje individs förutsättningar och behov och utgångspunkten är individens personliga genomförandeplan. Vårt arbetssätt innebär att ha ett låg affektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik.
Vi söker nu efter en eller två timvikarier till en specifik kund i en av våra verksamheter. För att arbeta med denna kund behöver du ha ett stort tålamod, ett låg affektivt bemötande och vara trygg i dig själv. Du behöver även vara tydlig i din kommunikation och ha god språkförståelse. Du kommer att behöva arbeta som kundens ''hjälp-jag'' där du hela tiden är närvarande med kunden för att stötta, bekräfta och förklara. Du får gärna vara en påhittig person som gillar att hitta på olika aktiviteter. Kunden har flera utmanande beteende vid oro som kan visa sig i form av olika typer av utåtagerande. Hot och våld förekommer i arbetet.
Kvalifikationer Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
B-körkort
Meriterande om du därtill har Erfarenhet av NPF, AKK och låg affektivt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor Anställningsform: Timvikarie med eventuell möjlighet till vikariat eller tjänst. Arbetstid: Rullande schema, dag, kväll, helg. Arbetstider är förlagda mellan 7.15-13.15, 13.15-20.15 eller 7.15-20.15 Tillträde: Omgående. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Evelina.Vargland@unika.se Helena.Strom@unika.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
