Unikas LSS-boende söker boendestödjare till ungdomsboende
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2025-12-12
Om Unika -Södra parkvägen
Vill du arbeta i en miljö där varje dag gör skillnad? Vi söker nu engagerade och ansvarstagande vikarier till vårt ungdomsboende i Norby - ett hemtrevligt boende med fyra platser. Huset har tre våningar och en rymlig trädgård, och ligger lugnt beläget med närhet till Stadsskogen och Hågadalen, vilket skapar en trygg och naturnära miljö för både ungdomar och personal.
På boendet tar vi tillsammans hand om huset och trädgården. Ungdomarna får gärna vara delaktiga om de vill, och du som medarbetare har en viktig roll i att skapa trygghet, struktur och delaktighet i vardagen.
Vi söker dig som är lyhörd, stabil och har ett genuint engagemang för unga människors utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till en trygg och meningsfull vardag - och samtidigt växa i din roll.
Om rollen som Boendestödjare
Som boendestödjare kommer du att arbeta med att erbjuda en meningsfull och förutsägbar vardag med mycket struktur för de som bor hos oss. Vi arbetar målinriktat utifrån uppdragsplanen, har ett professionellt och salutogent förhållnings- och arbetssätt samtidigt som vi arbetar utifrån verksamhetens resurser och budget.
Vårt arbete anpassar vi utifrån varje individs förutsättningar och behov och utgångspunkten är individens personliga genomförandeplan. Vår målsättning är att boende ska bli så självständiga som möjligt och vi stöttar dem i att använda sina egna resurser för att de ska utvecklas och få en god livskvalitet. Vårt arbetssätt innebär att ha ett lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogikPubliceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Körkort
Meriterande om du därtill har
Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av utåtagerande beteende
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
AnställningsvillkorAnställningsform: Timvikariat, vid behov Tjänstgöringsgrad: Vid behov Arbetstid: Dag, kväll, helg och sovande jour förekommer. Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Attendo/Unika är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2026/01/15, men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Mary McGuinness, verksamhetschef. Email: mary.mcguinness@unika.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Kontakt
Anja Göransson anja.goransson@attendo.se Jobbnummer
