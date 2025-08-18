Unikas LSS-boende Lerum, Solåsvägen söker Stödassistent
2025-08-18
Om Unika Solåsvägen Lerum
Solåsvägen har plats för sex personer tillhörande LSS. Vår målgruppen tillhör LSS p.1 och samsjuklighet.
Solåsvägen ligger i ett lugnt villaområde med lagom avstånd ifrån centrum och affärer.
På Solåsvägen arbetar en trygg, stabil och kompetent arbetsgrupp.
Verksamhetschef och personal arbetar salugent och styrkan ligger i ett varmt bemötande och stor lyhördhet för individens behov och önskemål. Personalen är strukturerad och varje dag planeras noggrant med brukare. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och har ett lågaffektivt bemötande mot brukare och mot varandra.
Boendet erbjuder individuellt anpassat stöd och uppmuntrar till att delta till en aktiv fritid både individuellt och gemensamt. Flera olika aktiviteter sker på och utanför boendet varje vecka.
Vi arbetar aktivt med stödpersonsskap, brukarnas delaktighet och självbestämmanderätt och tillsammans så skapar vi gemensamma förhållningssätt och ömsesidig respekt på boendet. Solåsvägen har plats för sex personer tillhörande LSS och ligger i ett lugnt villaområde med lagom avstånd ifrån centrum och affärer.
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer i deras vardag med mål att främja deras självständighet, delaktighet och välbefinnande i vardagen.
Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser.
Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet.
Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.
Kvalifikationer Gymnasial utbildning som Barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning som stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Körkort
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom LSS.
Kunskap och erfarenhet att möta människor med samsjuklighet.
Kunskap och erfarenhet att arbeta lågaffektivt
Arbetat med komplexa stödbehov
Erfarenhet och kunskap av psykiatriska diagnoser och missbruk samt hur det kan påverka människan i dennes vardag.
Att kunna se och möta personer med med komplexa stödbehov.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning Tjänstgöringsgrad: 50-100% Arbetstid: varierande, dag / kväll / helg och sovande jour. Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Attendo-Unika är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-09-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jennie Martinsson jennie.martinsson@unika.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Kontakt
Jennie Martinsson jennie.martinsson@unika.se Jobbnummer
9462048